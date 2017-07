Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats Recordatori útil Us recordo aquests importants primers punts de Miquel Riera.

Val la pena, per als que tenen un mínim d'honestedat Clica la imatge per una versió més gran

1.

Recuperarem l’estat propi que ens van arrabassar fa 300 anys



Amb la caiguda de Barcelona, l’11 de setembre del 1714, Catalunya va perdre les seves institucions de govern que havia mantingut des de l’època medieval. L’any 1716, amb el Decret de Nova Planta, el rei Borbó Felip V les anul·lava legalment i sotmetia Catalunya a les lleis del poder central. Des de llavors, els catalans només hem gaudit d’autogovern –limitat sempre per les lleis espanyoles– durant la Segona República i des del 1977, quan es va reinstaurar la Generalitat.



2.

Tindrem les eines per garantir el progrés de Catalunya sense els condicionants polítics i econòmics del lligam amb Espanya



Amb un estat propi, Catalunya podrà disposar de tots els importants recursos que genera i decidir on els inverteix sense estar condicionada i encotillada per les lleis espanyoles i per les decisions polítiques arbitràries que dicten els governs de Madrid.



3.

Per tantes i tantes persones que van lluitar per aconseguir-ho, que no ho podran veure i que ho desitjaven fermament



Amb l’assoliment de la independència es faran realitat els desitjos de molts catalans, alguns dels qual, malauradament, no ho podran veure. Molts d’ells, a més, van perdre la vida lluitant per aquest ideal. Tot un homenatge.



4.

Aturarem l’espoli fiscal que ofega el nostre creixement



Cada dia, uns 40 milions d’euros van cap a Madrid i només una part torna de manera escadussera. Setze mil milions l’any són tot un espoli, un dels dèficits fiscals més alts d’Europa, prop d’un 9% del PIB català. Concretament l’any 2016, el dèficit fiscal va ser de 14.623 milions d’euros, segons el govern.



5.

Perquè som una nació amb més de mil anys d’història



Catalunya té les seves arrels en l’edat mitjana i es considera que neix de facto com a estat l’any 988, quan el comte Borrell II es va negar a renovar el pacte de vassallatge amb el rei francès, Hug Capet, i va instaurar la independència dels territoris sota el seu poder. Catalunya té també una llengua i una cultura pròpies, trets propis de qualsevol nació.



6.

Perquè tenim dret a decidir el nostre futur segons el dret internacional!



