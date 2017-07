Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Sobre l´ambigüitat i el reformisme: Crítica a la difusió de la consigna "Poder Popular" al si dels moviments socials Clica la imatge per una versió més gran

Una consigna és "una formula breu que s´utilitza com a expressió d´una idea política", és a dir, és sempre una reducció de la complexitat d´un conjunt d´idees que expressen una determinada concepció de com hemde relacionar-nos amb els demés(la política, en el seu sentit més generíc, al fi i al cap tracta d´això)amb fins exclusivament propagandístics.

Aquesta " reducció de la complexitat" es fa, en determinades circumstàncies, necessària doncs a fi de fer una crida a la mobilització, en un momento donat, no podem difondre textos massa farrragossos sinó idees senzilles que poguin ser ràpidament difoses.

Ara bé, això no vol dir que no haguem de construir espais on poder reflexionar sobre el significat més profunt dáquestes consignes que s´han llançat, veure si aqueata reducció de la complexitat" que s´ha fet és la síntesis adequada o si al contrari, té consequències politiques indesitjables.Creiem que si arrivem a aquesta segona conclusió l´unica solución passa per substituir aquesta consigna per una altre,"per un a reducció de la complexitat" més adient.

L´objectiu d´aquest text dels/les anarcosindicalistes martorellencs/ques és precisament construir un espai de reflexió sobre la consigna"Poder Popular" que desd fa alguns anys s´ha començat a utilizar per part d´alguns col.lectius de l´esquerra autónoma i llbertària de Barcelona i alguna organització de l´Esquerra Independentista catalana, a la vegada però ,forma part del bagatge ideològic d´alguns partits de l´esquerra institucional a nivell estatal.

