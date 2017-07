Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Charla-Debate en solidaridad con el movimiento popular del Rif y sus más de 300 detenidos Charla-Debate en solidaridad con el movimiento popular del Rif y sus más de 300 detenidos.



Sábado, 29 de julio de 2017 a las 19:00 horas en el local de la CNT de Martorell situado en la Avda/Pau Claris nº20 Entresuelo. Clica la imatge per una versió més gran

El 28 de Octubre de 2016, el cuerpo de Mohcin Fikri, un pescador de la ciudad rifeña de Alhucemas, fue destrozado por un camión de basura cuando intentaba salvar su mercancía, requisada por considerarse ilegal, ante la pasividad cómplice de la policía (algunos incluso aseguran que un agente gritó “¡Destroza a su puta madre!” mientras la vida se le escapaba entre los hierros del vehículo). Esta trágica muerte ha sido el detonante de las protestas que, desde entonces, sacuden esta región del norte de Marruecos y frente a las cuales las autoridades del régimen autocrático han respondido con una represión que los manifestantes ya cifran en unos 300 encarcelados.



El movimiento popular rifeño demanda sanidad, educación, empleo y la liberación inmediata de todos los detenidos: reivindican un Hospital especializado en el tratamiento del cáncer que asola la región por los diferentes bombardeos con armas químicas en el pasado por parte de los ocupantes españoles y del rey Hassan II, una Universidad para que los futuros estudiantes no tengan que desplazarse más de 300 kilómetros para recibir formación académica superior y generación de puestos de trabajo en una zona castigada duramente por la marginación y el paro.



Después del encarcelamiento de Nasser Zafzafi supuestamente por interrumpir a un imam que en una mezquita estaba lanzando prédicas contra los manifestantes, le ha tomado el relevo Nawal Ben Aisa como cara más visible de las protestas. En varios paísos como Bégica, Holanda y la misma España (con importantes comunidades marroquíes) se han convocado concentraciones solidarias.



Desde la CNT de Martorell, como parte de una organización que ya a principios del siglo XX se opuso a la guerra y ocupación colonial española en el Rif, queremos solidarizarnos con el pueblo rifeño en sus justas reivindicaciones así como denunciar la feroz represión y animar a todas los grupos y personas que defienden la libertad y la justicia social a solidarizarse con esta lucha de la forma que más crean conveniente.

