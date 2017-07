Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral Brunch It: de la explotación laboral a la represión sindical Brunch It: de la explotación laboral a la persecución y represión sindical por defender los derechos de los/as trabajadores/as en precario. La CNT de Málaga desarrolló un conflicto laboral con la empresa del sector de la Hostelería Brunch It, durante varios meses y que concluyó con el reconocimiento por parte de la empresa, en acto de conciliación sin llegar a juicio, del despido improcedente y de las cantidades que reclamaba nuestra compañera, llegando a un acuerdo económico que subsanaban ambas demandas.



Este conflicto laboral tuvo mucha visibilidad en Málaga ya que durante el mismo se realizaron concentraciones frente a la empresa de restauración en cuestión, legalmente convocadas, comunicadas y aprobadas por la Subdelegación de Gobierno de Málaga.



Hay que recordar, para los que no siguieron el conflicto, que el despido de la compañera se produce por pronunciarse en contra de un Manifiesto de la empresa, en el que se afirmaba que es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para trabajar en la empresa algunas cuestiones como las que siguen:



- NO se saluda/despide con BESOS entre compañeros diariamente.



- Cuando un objeto se rompe, será responsabilidad de esa persona, o en todo caso del grupo, si así es puesto en común, COMPRAR el mismo objeto a la mayor brevedad, o bien de su propio dinero, o del bote común de los empleados. Se entiende que el objeto roto/perdido debe ser casi idéntico (véase ejemplo de perder cable iPod MAC y se sustituye por uno del “chino”)



- Los descuadres de caja serán responsabilidad directa de las personas que hagan turno de mañana/noche BARRA, excluyendo a la persona que haga SALA. Estas personas, se comunicarán para que la cuenta quede clara, en caso de haber descuadre, serán responsables y deberán reponer el dinero que falta.



- Se acabaron las sesiones psicológicas, cuando una persona se queje, se entenderá que no está integrada en su puesto, y que no debe estar ahí, y quizá la queja es su forma de “despedirse”, al no saber comunicarlo de otra forma.



Por otro lado, parece que se ha sido olvidado por los diferentes estamentos sociales, que existe el “derecho de reunión”. Derecho que otorga a los manifestantes el poder reunirse para expresar su opinión o criterio con libertad en la calle. Así, consideramos que nuestra actuación de denuncia pública en este caso de vulneración flagrante de derechos que había ejecutado la empresa Brunch It contra nuestra compañera, es fundamental para concienciar a la sociedad en general de situaciones que hay que denunciar – despido improcedente, número de horas trabajadas, reconocimiento de categoría profesional - y en el caso del Manifiesto, situaciones que no se pueden tolerar porque conducen a un clima laboral de ilegalidad y represión que nos son propios de una sociedad que dice garantizar unos derechos democráticos.



A raíz de nuestra acción sindical la empresa emprendió una denuncia contra dos compañeros del sindicato CNT – la trabajadora despedida en cuestión y el Secretario General del sindicato - a los que acusaba sin pruebas, sobre hechos inexistentes o falsos, de presuntas coacciones y alteración del orden público, que han desembocado en un procedimiento, ahora penal, donde se piden penas de prisión de 2 años y un día, y multas de más de 8000 euros.



Una acusación que no tiene ningún fundamento ya que hemos sido totalmente escrupulosos en nuestras concentraciones autorizadas, que además han contado con presencia policial, en muchos casos desproporcionada como bien han comprobado viandantes, y vecinos de los locales y edificios aledaños.





Este procedimiento tendría que haberse archivado después de la declaración de diversos testigos. No entendemos como la representación y mediación sindical se tacha de coacción, y que las concentraciones de carácter sindical se desacrediten como alteración del orden público. Que la judicatura admita ambas acusaciones pone de manifiesto el grado de libertad y de respeto a los derechos en el cuál nos encontramos.



A día de hoy, hay muchos sindicalistas afectados por denuncias de este u otro tipo, lo que señala con gravedad que los derechos sindicales se están amenazadas en nuestra sociedad. Se criminaliza la protesta y la acción sindical: una trabajadora despedida de forma improcedente por defender sus derechos y un compañero que actúa como representante sindical e intenta mediar en el conflicto laboral.



Por ello, solicitamos la máxima difusión sobre este caso de injusticia y represión, el máximo apoyo a nuestros/as compañeros/as y solidaridad económica para sufragar los gastos judiciales.



Ponemos a vuestra disposición el siguiente número de cuenta, donde podéis realizar los ingresos con el concepto SOLIDARIDAD GASTOS JUDICIALES



TITULAR: S.O.V. de CNT MALAGA



NUMERO DE CUENTA IBAN: ES04 2103 0227 2800 10088207

¡ABSOLUCIÓN ANARCOSINDICALISTAS PERSEGUIDOS! Mira també:

