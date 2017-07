Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: Isis, ya no le sirve a nadie Isis, ya no le sirve a nadie Isis, ya no le sirve a nadie.



Expulsados de Raqqa y Mosul, supuestamente muerto Ibrahim Awwad al Baddi alias Al Bagdadi, la motivación del califato en el Estado Islámico se perdió para el Medio Oriente. Sin bastiones políticos y militares en Siria e Irak, la guerra siria solo es una estúpida guerra de desgaste para Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y demás países que patrocinan a los combatientes desde los bombardeos a Libia, incluso, es un desgaste para chiitas y sunitas involucrados en un conflicto de intereses políticos y económicos mucho más agudo desde la primera invasión a Irak.



Siria continúa siendo el pretexto para Putin y Trump quienes anunciaron una tregua para el sur-este de Siria, ridícula tregua que nadie respetara porque el califato de Isis nunca fue un estado para forzar una rendición incondicional por eso el triunfo de los militares, kurdos y otros grupos rebeldes no es decisivo incluso si la muerte del califa Ibrahim y líder yihadista es verdad, porque, continuara por algún tiempo más la expansión del terrorismo en el Medio Oriente, Golfo Pérsico, Europa, Asia, Norte de África, por la ampliación del territorio de Isis en Libia, Yemen, Sudan, en el Sinaí de Egipto, Nigeria, Somalia, etc. Revela la abundancia de países y áreas en donde el grupo penetro.



El terrorismo de Isis, antes de fortalecerlos los debilito en todo el mundo, perdieron adeptos, financiamiento y apoyo político.



Los conflictos empiezan a emigrar y evolucionar hacia viejos conflictos entre palestinos e israelíes, sanciones a Irán, bloqueo a Qatar en el Golfo Pérsico en donde las monarquías petroleras tienen miedo por la incoherencia y fragilidad de sus gobiernos, temen que sus dinastías puedan ser desestabilizadas desde dentro. El yihad ismo en arabia Saudita tiene muchísimos seguidores desde la época de Osama Bin Laden.



Los saudís financian estos grupos, los compran o los expulsan y si esto no funciona acuden a EEUU; esto pasó con la visita de Trump quien hizo su agosto vendiendo armas y pidiendo sanciones contra Irán. El presidente estadounidense uso el miedo de las monarquías para unirlos en torno suyo a las potencias sunitas que luchan contra Isis para solicitarles una coalición internacional contra Teherán.



Irán sabe que los territorios liberados de Isis, difícilmente volverán a ser administrados por estos grupos por eso reforzó el control de Siria meridional a lo largo de la frontera con Jordania como parte de una estrategia más amplia que busca crear una media luna bajo dominio chiita, que iría desde Irán a través de Irak hasta Siria y Líbano.



El problema es Israel, satélite incondicional de EEUU y hoy parte de la alianza sunita quienes no esperaran tranquilos viendo cómo se forma esa media luna, al contrario, Tel Aviv ya advirtió que una presencia iraní chiita en el Golan, sería un aviso inmediato de guerra.



Por su parte Washington, evita que haya una continuidad territorial chiita desde el Golfo hasta el Mediterráneo, bombardeando la triple frontera de Irak, Jordania y Siria; en ese sitio aviones de EEUU derribaron un avión sirio y dos drones armados, operados a decir de estadounidenses e israelíes por Hezbolla.



Irán con apoyo ruso busca sostener políticamente a los chiitas en territorios de algunos países. El presidente turco Recep Tayyip Endorgan, apoyo el combate a Isis con el proyecto de Sykes-Picot, creado por ingleses y franceses tras la caída del imperio Otomano.



Los kurdos aliados de EEUU en su lucha contra Isis, también buscan cambios en el mapa regional que no son los mismos que dibuja Turquía porque los kurdos buscan un estado propio dado su contribución en la lucha contra Isis, en esa búsqueda Trump juega un importante papel.



EEUU requiere un nuevo grupo que continúe los conflictos en el Medio Oriente y Golfo Pérsico, no puede permitir que se realice un acuerdo entre sunitas y chiitas porque eso significaría la pérdida del protagonismo de Israel, la caída de las monarquías petroleras y el retroceso de Turquía, Jordania, como países que buscan ser considerados protagonistas en la región, pero y especialmente evitar que Irán asuma un nuevo rol político, militar y religioso en la región.



Rusia tiene soldados y equipos que prueba y entrena en Siria y en Irán. EEUU por su parte divulgo el 26 de junio un comunicado que dice “haber identificado posibles preparativos de otro ataque químico del régimen de Bashar al Asad, si Bashar al Asad lanza otro ataque masivo con armas químicas, él y sus fuerzas armadas pagaran un alto precio”.



¿Cómo descubrió EEUU preparativos para un ataque químico? Este comunicado no solo que es ridículo es irrelevante después de años de enfrentar al estado islámico, yihadistas, Al Qaeda, no hayan podido saber quién les proporciona el dinero y armas que llegan de sus aliados monárquicos en la región convertidos en financistas desde que asesinaron a Gadafi.



Nikky Haley, embajadora de EEUU ante la ONU manifestó “cualquier otro ataque contra el pueblo de Siria, será responsabilidad de Asad pero también de Rusia e Irán, que lo apoyan en el asesinato de su propio pueblo.



La administración Trump, está buscando una confrontación a gran escala en el Medio Oriente cuyas consecuencias llegarían al Golfo Pérsico y Norte de África de no darse el bombardeo preventivo nuclear contra Corea del Norte.



Putin, Trump y sus FFAA buscan una guerra convencional entre ambos países nunca antes ejecutada y lejos de sus territorios porque los dos disponen del grueso de esas 17.000 armas nucleares en poder de nueve naciones, como poseen un amplio arsenal atómico los evita enfrentarse con misiles, pero, la situación hoy pide un enfrentamiento convencional entre rusos y estadounidenses para apaciguar la tierra ya que estos países con sus satélites e intereses profundizan los conflictos y las guerras en grandes regiones del planeta.



Raúl Crespo.

