[Imc-bcn} A totes les persones que fan seva aquesta eina

A totes les persones que fan seva aquesta eina Des del col·lectiu de gestió del portal de imc-bcn volem exposar que entenem aquest mitjà com una eina més per a la lluita per la transformació social.



És per això que fem una crida a la reflexió per a que, qui són la raó d'existir d'aquest mitjà, persones i col·lectius dels moviments socials, participin d'aquesta eina amb responsabilitat i coherència.



També fem una crida per al compromís directe amb el portal, sol·licitant la vostra col·laboració activa en la gestió de la web.



Qui vulgui col·laborar amb imc-bcn, que es posi en contacte a través del correu de contacte de la web: barcelonaindymedia ARROBA moviments.cat Clica la imatge per una versió més gran





Des del col·lectiu de gestió del portal de imc-bcn, volem exposar que en tots els seus anys de vida, el portal ha passat per diferents fases (algunes de diverses complexitats tècniques, altres de preocupacions pels servidors o per diferents atacs de diversos tipus) , però últimament i des de fa algun temps la web està sent objecte de diferents "atacs" d'irresponsabilitat, amb els quals pretenen convertir aquest mitjà, en una eina inútil.



Entenem que des d'institucions de l'estat hagi interessos, en què aquest web es converteixi en una eina que no sigui operativa per les contínues incidències que s'han produït en els darrers anys.



Com a grup de gestió, no som vigilants ni guardianes “d’ordre" algun. Pensem que la regulació i equilibri de continguts, és també el paper que han d'assumir qui fan ús de l'eina, i que la nostra major aportació a aquesta moderació, sigui la menor moderació possible.



Des de fa mesos això no ha estat possible i constatem que els que estan omplint de brossa i falsedats els comentaris i la publicació oberta en general, tenen un temps que des del col·lectiu de gestió de imc-bcn no disposem, i l'extensa proliferació de comentaris falsos, de tot just unes poques línies, els interpretem com un altre intent més d'boicot i sabotatge a una eina col·lectiva de totes.



Avui qualsevol persona pot disposar d'un blog per a la difusió de les seves idees o per compartir textos, escrits i informacions d'interès. Els que dediquen el seu temps a boicotejar el medi, publiquen aquí els seus comentaris falsos perquè no tenen cap interès a difondre o compartir res, només crear confusió, soroll i convertir aquesta eina de comunicació, en un mitjà ple d'insanes polèmiques i brossa.



Entenem que això suposa una pèrdua més per a tots els grups alternatius i les persones que formen part dels col·lectius dels moviments socials que hi acuidexen al portal per aportar i enriquir aquesta eina de comunicació, informació, debat i difusió.



Els que sabotegen i boicotegen el mitjà, no tenen altra intenció que privar als moviments socials d'una eina independent en el seu fonament, convertint el portal en un abocador de les seves frustracions.



Entenem que no es tracta d'un atac a la web, sinó a un recurs comunicatiu d'aquests moviments antagonistes al sistema.



Des del col·lectiu de gestió de imc-bcn fem una crida a la responsabilitat i al compromís de qui fan ús d'aquest espai virtual, ja sigui per informar-se, per difondre els seus actes i convocatòries, per opinar i crear un debat sa i lliure o per a que no caigui en l'oblit la memòria, actual i històrica, dels que s'enfronten des de a baix contra el poder, i pretenen construir una societat demolint les seves estructures.



Les persones del grup de gestió de imc-bcn, a més de la preocupació per mantenir actiu el portal, participem en altres espais de lluita i no sempre li podem dedicar al portal, o a les altres lluites, el temps i el compromís que es mereixen. A més, el col·lectiu del que som part, també ha passat i passa pels seus moments de precarietat, i actualment està sent gestionat per unes poques persones.



És per això que necessitem de la vostra ajuda i col·laboració des de la responsabilitat de construcció d'un espai col·lectiu en què, el lliure debat de les idees i les opinions tenen cabuda, sempre que s'ajustin als criteris de moderació. Uns criteris que va portar el seu temps redactar-los i que, si bé no són perfectes, sí que pretenen tenir cura d'un espai horitzontal, al marge d'institucions de l'Estat i del Capital.



Aquest no és un mitjà llibertari, sinó un mitjà lliure. Aquest no és un mitjà independentista, sinó un mitjà independent. Aquest no és un mitjà antisistema, sinó un mitjà per a la comunicació d'aquelles persones i col·lectius que volen acabar amb aquest sistema, des de la participació i el compromís col·lectiu.



Amb amor rebel.



Col·lectiu de gestió de imc-bcn







CAST

A todas las personas que hacen suya esta herramienta



Desde el colectivo de gestión del portal de imc-bcn queremos exponer que entendemos este medio como una herramienta más para la lucha por la transformación social.



Es por ello que hacemos una llamada a la reflexión para que, quienes son la razón de existir de este medio, personas y colectivos de los movimientos sociales, participen de esta herramienta con responsabilidad y coherencia.



También hacemos una llamada para el compromiso directo con el portal, solicitando vuestra colaboración activa en la gestión de la web.



Quien quiera colaborar con imc-bcn, que se ponga en contacto a través del correo de contacto de la web: barcelonaindymedia ARROBA moviments.cat



Desde el colectivo de gestión del portal de imc-bcn, queremos exponer que en todos sus años de vida, el portal ha pasado por diferentes fases (algunas de diversas complejidades técnicas, otras de preocupaciones por los servidores o por diferentes ataques de varios tipos), pero últimamente y desde hace algún tiempo la web está siendo objeto de diferentes “ataques” de irresponsabilidad, con los que pretenden convertir a este medio, en una herramienta inútil.



Entendemos que desde instituciones del estado haya intereses, en que esta web se convierta en una herramienta que no sea operativa por las continuas incidencias que se han producido en los últimos años.



Como grupo de gestión, no somos vigilantes ni guardianas de algún “orden”. Pensamos que la regulación y equilibrio de contenidos, es también el papel que deben asumir quienes hacen uso de la herramienta, y que nuestra mayor aportación a esa moderación, sea la menor moderación posible.



Desde hace meses eso no ha sido posible y constatamos que quienes están llenando de basura y falsedades los comentarios y la publicación abierta en general, tienen un tiempo que desde el colectivo de gestión de imc-bcn no disponemos, y la extensa proliferación de comentarios falsos, de apenas unas pocas líneas, los interpretamos como otro intento más de boicot y sabotaje a una herramienta colectiva de todas.



Hoy cualquier persona puede disponer de un blog para la difusión de sus ideas o para compartir textos, escritos e informaciones de interés. Quienes dedican su tiempo a boicotear el medio, publican aquí sus comentarios falsos porque no tienen ningún interés en difundir o compartir nada, sólo crear confusión, ruido y convertir esta herramienta de comunicación, en un medio lleno de insanas polémicas y basura.



Entendemos que esto supone una pérdida más para todos los grupos alternativos y las personas que forman parte de los colectivos de los movimientos sociales que acuden al portal para aportar y enriquecer esta herramienta de comunicación, información, debate y difusión.



Quienes sabotean y boicotean el medio, no tienen otra intención que privar a los movimientos sociales de una herramienta independiente en su fundamento, convirtiendo el portal en un vertedero de sus frustraciones.



Entendemos que no se trata de un ataque a la web, sino a un recurso comunicativo de dichos movimientos antagonistas al sistema.



Desde el colectivo de gestión de imc-bcn hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al compromiso de quienes hacen uso de este espacio virtual, ya sea para informarse, para difundir sus actos y convocatorias, para opinar y crear un debate sano y libre o para que no caiga en el olvido la memoria, actual e histórica, de quienes se enfrentan desde abajo contra el poder, y pretenden construir una sociedad demoliendo sus estructuras.



Las personas del grupo de gestión de imc-bcn, además de la preocupación por mantener activo el portal, participamos en otros espacios de lucha y no siempre le podemos dedicar al portal, o a las otras luchas, el tiempo y el compromiso que se merecen. Además, el colectivo del que somos parte, también ha pasado y pasa por sus momentos de precariedad, y actualmente está siendo gestionado por unas pocas personas.



Es por ello que necesitamos de vuestra ayuda y colaboración desde la responsabilidad de construcción de un espacio colectivo en el que, el libre debate de las ideas y las opiniones tienen cabida, siempre y cuando se ajusten a los criterios de moderación. Unos criterios que llevó su tiempo redactarlos y que, si bien no son perfectos, sí que pretenden cuidar un espacio horizontal, al margen de instituciones del Estado y del Capital.



Este no es un medio libertario, sino un medio libre. Este no es un medio independentista, sino un medio independiente. Este no es un medio antisistema, sino un medio para la comunicación de aquellas personas y colectivos que quieren acabar con este sistema, desde la participación y el compromiso colectivo.



Con amor rebelde.



