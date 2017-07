Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Evaluando la Jornada Nacional de lucha de la CGTP JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE LA CGTP SE NIEGA A EXIGIR SALIDA DE PPK Y TAMPOCO QUIERE IR A PARO NACIONAL PESE A LA ABIERTA CORRUPCION Y LA LEY DE APOLOGIA APROBADA Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

PERU: JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE LA CGTP SE NIEGA A EXIGIR SALIDA DE PPK Y TAMPOCO QUIERE IR A PARO NACIONAL PESE A LA ABIERTA CORRUPCION Y LA LEY DE APOLOGIA APROBADA



NI LA CONTUNDENCIA NI LA COMBATIVIDAD CARACTERIZO LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL 19 DE JULIO DE LA CGTP, JUSTO A LOS 40 AÑOS DE LA GESTA SINDICAL POPULAR DEL 19 DE JULIO DE 1977



PESE A QUE EL REVISIONISMO DIJO QUE LUCHABA CONTRA LA CORRUPCION, EL GOBIERNO DE DERECHA NI SINTIO ESTA JORNADA PUES HA SACADO EN PLENA JORNADA A LA PROCURADORA PRINCIPE Y AMPUERO, QUE ESTABAN DEMOSTRANDO FIRMEZA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DE ODEBRECHT QUE INCLUYE INVESTIGACION A PPK POR PAGOS DE ESTA MAFIA.



Y NO SOLO ESO, EL GOBIERNO DE DERECHA HA PUBLICADO EN EL DIARIO EL PERUANO LA LEY 30610 DE APOLOGIA EL MISMO DIA DE LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA, LO QUE REITERA QUE LA ACTITUD PUSILANIME DEL REVISIONISMO EN ESTA JORNADA ES UNA ABIERTA CONCILIACION CON EL GOBIERNO DE DERECHA.



MAS AUN, EL MARCHISMO GANO AL REVISIONISMO DEL PC UNIDAD Y PATRIA ROJA QUE TIENEN MIEDO DE IR A PARO NACIONAL PESE A QUE EL ASCENSO HUELGUISTICO ES CLARO: MAESTROS, FEDERACION MINERA, MEDICOS, ETC., Y A QUE LAS PROPIAS BASES DE LA CGTP ASI LO EXIGEN.



PERO NO SOLO ES RESPONSABILIDAD DE DICHAS FUERZAS QUE HOY CONDUCEN LA CGTP SINO TAMBIEN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS DE IZQUIERDA, AUN DEL NEOREVISIONISMO GONZALISTA, TODOS LOS CUALES COINCIDEN EN QUE NO HAY CONDICIONES PARA UN PARO NACIONAL.



HARAN AUTOCRITICA DE LA DESMOVILIZACION DE LAS MASAS QUE ESTAN LOGRANDO EN MOMENTOS QUE LA SUPERCONVIVENCIA KEIKO-PPK ES CADA VEZ MAS CLARA Y MERECE SER RESPONDIDA UNITARIAMENTE CON UN PARO NACIONAL.



POR ELLO RESULTO PERTINENTE QUE EL MOVIMIENTO OBRERO POPULAR PRIMERO DE MAYO DEMANDE LUCHAR CONTRA EL GOBIERNO Y EL REVISIONISMO EN LA HORA ACTUAL (Ver Anexo)





MOVIMIENTO OBRERO POPULAR “PRIMERO DE MAYO”



¡19 DE JULIO: COMBATIR AL GOBIERNO DE DERECHA Y AL REVISIONISMO!



¡ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA POPULAR!



“[…] Las derrotas, los fracasos del proletariado europeo tienen su origen en el positivismo mediocre con que pávidas burocracias sindicales y blandos equipos parlamentarios cultivaron en las masas una mentalidad sanchopancesca y un espíritu poltrón. Un proletariado sin más ideal que la reducción de las horas de trabajo y el aumento de los centavos del salario, no será nunca capaz de una gran empresa histórica. [...]

J.C. Mariátegui





Un saludo de clase de parte del MOVIMIENTO OBRERO- POPULAR “PRIMERO DE MAYO” a nuestro querido pueblo, en especial, a su vanguardia, el proletariado clasista y combativo.



La gravedad de la crisis económica, moral, política y social del país y la situación del proletariado peruano obligaba a la CGTP a desarrollar un Paro Nacional. Y mejor aún si el 19 de Julio se celebra 40 años del exitoso Paro Nacional de 1977 que obligó a la dictadura militar a entrar a circo electoral para evitar una mayor polarización política en el país.



Sin embargo, su Asamblea Nacional de Delegados, repitiendo las viejas actuaciones del revisionismo de Unidad y Patria Roja como del reformismo que conducen hoy la CGTP, consumó una vil maniobra para impedir el Paro Nacional aun cuando muchas bases clasistas lo demandaban. Y, para beneficio del gran capital y del gobierno de derecha encabezado por PPK y su socio el falso oposicionismo del Parlamento aprofujimontesinista, aprobaron una Jornada Nacional de Lucha, que es hoy expresión de las viejas tácticas del sindicalismo amarillo y pro patronal que antes se oponía a las huelgas. La Jornada Nacional de Lucha es la nueva careta del amarillaje.



Y es que en momentos donde hay un estancamiento de la industria manufacturera, caída de precios de las exportaciones, con proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno 2017 que no llegan al 3 % y en la del 2018 a menos del 4 %, caída sostenida de la inversión pública, etc. con una convivencia del Parlamento y del gobierno de Derecha para mantener el modelo económico antinacional, criminalizar más la protesta popular con la extensión de una causal más para la prolongación de detención ciudadana a los existentes casos de terrorismo y drogas, la ley de apología al terrorismo y la impunidad a los funcionarios corruptos con los decretos legislativos aprobados junto a la abierta y descarada incapacidad de los operadores de justicia de criminalizar a los corruptos de Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, etc. como de sus socios peruanos como Graña y Montero, JJC, ICCGSA, etc., que denotan una ofensiva gobiernista y fascista contra el movimiento obrero y popular, resulta descabellado que la Central de Mariátegui solo vaya a una Jornada Nacional de Lucha y no a un Paro Nacional o Huelga.



El revisionismo así, una vez más, traiciona al proletariado y al pueblo. Apunta a sumirlos en el pacifismo burgués aun cuando reiteramos, existe condiciones para una lucha que golpee las bases económicas del gran capital como lo sería un Paro Nacional o Huelga. Pero convocada ya la Jornada Nacional de Lucha es imperativo salir a combatir de una manera resuelta y contundente el 19 de Julio máxime cuando en estos momentos se agrava la criminalización de la protesta popular con la detención de dirigentes del pueblo y sentencias judiciales como la del periodista de Celendín y el dirigente del Aymarazo, una creciente ola huelguística de Maestros del SUTEP, Médicos y trabajadores judiciales; una franca ofensiva mediática por continuar imponiendo agendas ajenas a los intereses del pueblo y del país con la detención del falso nacionalista y engendro del etnocacerismo Ollanta Humala- Nadine Heredia, entre otros.



Y en ese marco, ¿que hacer con el revisionismo? Si conocemos que realmente no sale a luchar contra el régimen de derecha y busca solo ganar posiciones acomodaticias con el gobierno de derecha. No vemos nada nuevo en su accionar para dizque mejorar la situación de la clase obrera y el pueblo. Pero sí resulta claro que año tras año su participación en el imperialista Acuerdo Nacional como en la Comisión Nacional del Trabajo o en el seguidismo del cretinismo parlamentario, para supuestamente traer leyes favorables a la clase trabajadora, solo le han traído mayores perjuicios como la caída sostenida del empleo, la reducción sostenida del salario, el crecimiento del subempleo, la mayor semi-colonialidad de la economía, etc., lo que significa un nuevo reimpulso del capitalismo burocrático, el dominio imperialista y neo terrateniente en el país.



Significó algo de mejora para sindicatos o trabajadores, que el revisionismo se haya aupado al régimen humalista? Se consiguió siquiera que el salario mínimo se eleve a 1,000 soles como se había ofrecido en dicho gobierno, se sancione a las empresas que persiguen a los sindicalistas o impidan la formación de Sindicatos o la deformen como sucede en buena parte de la industria azucarera y de exportación agrícola, textil o minera, etc.



La actividad de nuevo amarillismo sirvió, entre otros, para que se imponga la fraudulenta Ley Servir que se aplica solo a los trabajadores públicos que ganan menos de 1000 soles mensuales dejando intocable los regímenes de mayores salarios y gollerías políticas y económicas en SBS, BCR, etc., y con el cual se le impone una mayor flexibilización laboral mientras el inhumano régimen CAS prolifera como cuchillo contra el cuello de los trabajadores públicos para que se sujeten a los designios del Estado Patrón?. Sirvió para algo al magisterio que luchaba por la defensa de la Ley del Profesorado 24029, etc. que el revisionismo se haya coludido con ese nefasto gobierno del nacionalismo burgués humalista?



El revisionismo, con esta jornada nacional de lucha, de seguro tiene sus propios planes y no las que corresponde al proletariado y al pueblo en este periodo. Existe la tendencia de solo negociar la ampliación del puestismo a favor del funcionarismo revisionista en ESSALUD, MINTRA, Acuerdo Nacional, etc., tal y como lo hace el revisionismo de Patria Roja en el SUTEP que traiciona la Huelga de maestros del 12 de Julio, y especialmente la del Cusco iniciada hace más de un mes, con el único fin de mantener el control de la Derrama Magisterial y de los CAFAE. Y para ello sirve esta jornada nacional de lucha del 19 de Julio.

Así ya lo ha hecho el revisionismo de Patria Roja que con una miserable Acta del 14 de Julio avalada por su Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, luego de haber convocado un Paro Nacional el 13 de Julio, vergonzosamente, ha renunciado al aumento de salarios hasta el 2018 y ha dejado al magisterio expuesto a los despidos con la seudo evaluación del desempeño laboral, entre otros puntos.



De las bases clasistas depende entonces que ello no ocurra en el movimiento obrero y popular con la anunciada Jornada Nacional de Lucha del 19 de Julio. Si el revisionismo la encausa hacia el pacifismo burgués, hay que rechazarla. Si el revisionismo apuntala un dialogo traidor como lo ha hecho el revisionismo de Patria Roja con el movimiento magisterial en Huelga, que ya lo ha rebasado, corresponde al clasismo desenmascararlo.



Y el clasismo tiene la imperiosa necesidad de educar hacia la lucha por el Poder, única forma en la que el proletariado y el pueblo puedan solucionar verdaderamente sus problemas. No hay verdadera lucha contra el gobierno de derecha de PPK y sus socios del Parlamento aprofujimontesinista, sin lucha contra el revisionismo y sin lucha por el Poder.





“Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que entraña el sistema del trabajo asalariado, la clase obrera no debe exagerar a sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable lucha guerrillera, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de "¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!", deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: "¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!"

C. Marx.



¡POR UNA CGTP BAJO UNA LINEA SINDICAL CLASISTA!



¡POR AUMENTO DE SUELDOS Y PENSIONES!



¡ NO A LA EXPLOTACIÓN LABORAL JUVENIL!



¡VIVA LA HUELGA DE LOS MAESTROS DEL SUTEP Y DEL PROLETARIADO MINERO METALURGICO!



¡ABAJO LA CORRUPCIÓN Y EL GOBIERNO DE DERECHA!



¡ABAJO EL REVISIONISMO Y EL OPORTUNISMO EN EL MOVIMIENTO PROLETARIO PERUANO!



¡COMBATIR Y RESISTIR A LOS PLANES DEL IMPERIALISMO Y LA REACCIÓN!



¡INICIAR LA LUCHA POR UNA NUEVA JORNADA LABORAL: 6 HORAS DE TRABAJO!



¡VIVA EL PUEBLO ORGANIZADO EN LUCHA POR EL PODER!



19 de Julio de 2017

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...