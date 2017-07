Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: immigració La Policia Nacional asesina un joven en Tarragona Supuestamente el pasado 12 de Julio tres elementos de la policia española asesinaron un joven marroqui maltratandole y a tiros, que murió de sus heridas graves en un hospital de Tarragona el pasado viernes 14 de Julio 2017. La policía española mata a tiros a un marroquí después de aplastar su cabeza



Por Mokhtar Gharbi - Julio 16, 2017



Infomarruecos/Conacentomarroai/Agencias



Anteayer, el viernes 14 de julio, falleció en un hospital de la localidad española de Tarragona un joven de origen marroquí, después de haberse sido víctima de tres elementos de la policía española en un punto de inspección.



Fuentes encontrados en el sitio del suceso, revelaron que el joven entró en discusión con los tres policías, lo que les empujo a atacarle y tirarle con balas causándole la muerte después de 48 horas en coma. Además, la víctima fue objeto de cuatro fracturas en el cráneo y hinchazón del corazón causados por la brutalidad de los tres policías españoles.



Cabe señalar que el joven marroquí disponía de los documentos de identidad y residencia legal en España.

Los médicos del hospital donde falleció la víctima presentaron una denuncia contra los tres elementos de la policía española, esperando que se abra una investigación en el caso.



