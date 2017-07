Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Aturat un tren de metro a la Linia 3 en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB El divendres 7 de juliol a les 20h un grup de solidàries amb la vaga de les treballadores del metro va baixar fins a l'andana de l'estació de Poble Sec (L3) i va llençar ous de pintura contra el vidre frontal del tren.



El tren va haver de desallotjar el passatge i retirar-se de la circulació.



Amb aquesta acció ens sumem a la lluita contra la precarització, externalització, privatització i automatització del transport públic, conscients de que la patronal i els seus còmplices institucionals només entenen un llenguatge: Boicot, Vaga i Sabotatge.



TREBALLADOR/A DE METRO, NO ESTAS SOL/A!

NI UN PAS ENRERE!

