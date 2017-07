Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Para nosotros tampoco termina nada. Desestimado el recurso de la A.N. a los imputados de la Operacion Piñata PARA NOSOTROS, TAMPOCO TERMINA NADA: TODO CONTINÚA

[Desestimado el recurso de la Audiencia Nacional a los imputados de la Operación Piñata]



El juzgado de la Audiencia Nacional Nº 6 ha desestimado el recurso que se puso por parte de los abogados de la Operación Piñata y ha decidido continuar con la prórroga de 18 meses (máximo) de fase de instrucción.

El recurso que se envió hace más de un mes, redactaba que la A.N. había dejado sin lugar a defensa a los encausados dado que el juzgado debía de esperar una respuesta por la parte acusada en la que se pedía el archivo alegando distintos motivos. Antes de haber podido ni siquiera enviar dicha comunicación, Eloy Velasco decidió responder negativamente, pero no se sabe a qué respondía negativamente dado que aún no había dado lugar a enviar los alegatos pertinentes.

A esto, se le considera una falta grave por dejar en indefensión a los imputados y por eso los abogados han recurrido dicho defecto de forma grave con la consiguiente negativa de nuevo.



Esto es todo a nivel legal de momento, algo que algunas personas veíamos interesante compartir con el resto de compañeros, pero que al mismo tiempo no queremos que sea el centro de la cuestión.



Parece ser que la Audiencia Nacional no quiere dejarlo estar y no se olvida de esto. Sabemos los líos internos de poder que tienen tras esos muros. Sabemos cómo se las gastan a golpe de mazazo con chantajes y sobornos políticos de por medio para asegurarse una imagen democrática y eficaz. Conocemos sus aparatos represivos porque tanto nosotros como muchos compañeros y luchadores los han sufrido. Y es por eso que no confiamos en absoluto en su democracia, sus trámites, sus derechos ni sus leyes.

Eloy Velasco se ha marchado pero ha dejado sus deberes hechos a quien le sigue.



Para nosotros tampoco termina nada, ni nos olvidamos ni pensamos quedarnos estancados esperando una sentencia condenatoria. A pesar de haber archivado la Operación Pandora I y II y de saber que los compañeros Mónica y Francisco se encuentran por fin en libertad, no podemos olvidar las consecuencias que han tenido estas operaciones represivas para el movimiento anarquista, para las luchas en general y para las personas que las han sufrido en particular. Porque ni con todas las absoluciones que pudiera haber ni con todos los archivos de causas que quieran efectuar, harán que nos quedemos de brazos cruzados tras haber montado semejante espectáculo, que al fin y al cabo es lo que les interesa.



El daño ya está hecho, sea cual sea el resultado, y al fin y al cabo sólo somos un instrumento más del Estado para demostrar a los ciudadanos de bien que todo está bajo control.

Todo esto de la mano de la prensa, auténticos carroñeros que se han esmerado muy bien en hacer su trabajo de intoxicación y manipulación mediática. Ya se veía venir y es que “cuando el río suena, agua lleva”.



Para todos ellos (medios, políticos, policías, carceleros, jueces, etc.) todo nuestro odio.

Para los compañeros que continúan adelante sin retroceder, aquellos que siguen mostrando que la solidaridad no entiende de fronteras ni de leyes: Toda nuestra complicidad.



Que la lucha continúe. Todo sigue, nada termina aquí…







Seguimos adelante por la compañera encarcelada en Aachen y por los imputados de la Operación ICE.



Por los presos del Estado Español en lucha que actualmente están lanzando una propuesta al exterior con reivindicaciones y huelgas.



Por los compañeros de Italia que siguen recibiendo a golpe de detención la represión por parte del Estado.



Por todos los presos de todas las cárceles y C.I.E. ¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES Y DE LAS FRONTERAS!

