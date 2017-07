Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió no más impunidad En la organización nazi "falange y tradición" están implicados los Berrozis de la ertzaintza. NO MÁS IMPUNIDAD



En el "palacio de justicia" de Vitoria-Gasteiz, jueces y fiscales son conscientes de la documentación falsa que la violadora presentó y utiliza para sostener su falso testimonio. Son conscientes de que la violadora ha utilizado y manipulado el sistema judicial, que ha actuado con mala fe y que ha cometido los delitos de falsedad documental y falso testimonio, entre otros delitos, para eximirse de la serie de crímenes que a cometido contra mi persona, de los que es responsable y en los que está implicada como colaboradora necesaria. No más prevaricaciones ni negligencias. No más impunidad.



Raúl Ibañez de Garaio



-a 1 de julio de 2017





SE SABE QUE...



La violadora homicida había sido captada y llevaba colaborando con la guerra sucia de la organización terrorista "falange y tradición" por lo menos desde 2008 y probablemente más. En la organización nazi "falange y tradición" están implicados los Berrozis de la ertzaintza.



Raúl Ibañez de Garaio



-a 26 de junio de 2017







CRIMEN DE LESA HUMANIDAD COMETIDO CONTRA EL INDEPENDENTISMO VASCO:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/512913/index.php



VIOLASTEIS ESTE CUERPO, MI CUERPO:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/496643/index.php



EL CUARTO POEMARIO DE POEMAS Y AFORISMOS ESTÁ SECUESTRADO:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/505578/index.php



los muertos de vuestra guerra (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición)

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/488462/index.php

This work is in the public domain afegir comentari ...