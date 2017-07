Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder ecuador, circo y realidad Ecuador, circo y realidad Ecuador, circo y realidad.



Con una personalidad de caudillo el ex presidente Rafael Correa aprovechaba sus interminables apariciones en los medios para responder contundentemente a los opositores.



Antes de si viaje vía Twitter manifestó que el Sr. Presidente Lenin Moreno es desleal y mediocre por el dialogo a nivel nacional que promueve para aliviar la tensión en la que se encontraba el país por la gestión confrontativa que implemento el narciso de Correa.



“De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta nueva libertad” Presidente Lenin Moreno.



Ante las protestas de las asambleístas Aguinaga, Rivadeneira, Solís y otras y otros el presidente Moreno les dijo “no me refería a ustedes me refería a los que tienen comportamiento ovejuno, sepan perfectamente que en este periodo se va a respirar libertad completa y cada uno de ustedes tendrá la libertad de expresar su opinión de parlamentarios”.



Es tanta la prepotencia de algunas mujeres asambleístas del movimiento país que son mediocres, oportunistas, sectarias, petulantes que creen que por haber ganado otra vez las elecciones deben tener un cheque en blanco para imponer desde la Asamblea Nacional el poder de la burocracia y que la institucionalidad perdida continúe comprometiendo el estado de derecho y que la propaganda y la publicidad impuesta por 10 años por Correa, manipulen al pueblo.



El atropellamiento de los burócratas y tecnócratas al pueblo, a la Constitución, pisoteando las leyes se dio por casi 10 años y por lo que se observa quieren seguir con su prepotencia porque esta gente no entiende que el dialogo, su riqueza, esta en escuchar no solo a los gobiernistas, el debate de ideas y contraposición de proyectos esta con los que piensan diferente porque el país no está en condiciones de ser gobernado desde la Asamblea, para solucionar los graves problemas que acusa.



Los que hoy critican al presidente Moreno son los que se acostumbraron al sueldo superior a los 5-6 mil dólares mensuales que los llevo a ser los nuevos e insignificantes burgueses del país, son los que quieren continuar acomodados como burócratas y cómplices con la corrupción, sus protestas contra el dialogo son parte del circo de Alianza País igual que la despedida del prepotente de Correa en su viaje a Bélgica, tierra de su esposa con un grupo de escoltas.



Correa definitivamente es, un petulante y ridículo presidente latino que busca en Europa reconocimiento como un ex presidente del tercer mundo rodeado de guardaespaldas sin importarle que deje un país quebrado.



Lenin Moreno dijo “una cosa es lo que se dice y otra la que se da. La condición económica del país es sumamente difícil”.



Rafael Correa había manifestado “que deja un país con la mesa servida para continuar con el proceso que inicie”.



Moreno contesto “no hay tal mesa servida esa es la pura verdad” luego agrego “en el pasado se hizo un gran trabajo, importante, por re institucionalizar el país pero se pudo hacer algo más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”.



“Cuando le hablan a uno de corrupción se siente como entrar como en un laberinto…en la cual cualquier momento cae el minotauro y le tacha de traidor”. Concluyo el presidente Moreno.



La división del movimiento país recién empieza. Los lobos con piel de oveja que lamian a Correa y que luego pasaron la lengua por Moreno, se les termina el tiempo de lambones. Sin Correa no son nada ni nadie, esto se ve en Venezuela con el chavismo sin Chávez.



El pueblo exige otra rebelión contra la corrupción, la prepotencia, el sectarismo y la mediocridad enquistada en su gobierno Sr. Moreno; la pugna de poder entre la burocracia y el pueblo debe decidirse a favor del pueblo.



Todavía hay los tontos y las tontas que no solo imitan la prepotencia de Correa, quieren blindarlo evitando el juicio político al vicepresidente Jorge Glas que lleva casi dos años defendiéndose de la acusación de corrupción para que el principal caudillo populista no caiga.



Hasta aquí el resumen del circo de las últimas semanas ahora permítanme entrar a la realidad.

En el año 2015 el crecimiento del PIB fue 0.2%; en el 2016 -1.6% y para este 2017 el FMI proyecta -1.6%; la Cepal 0.6%; el Banco Mundial -1.3% y Cordes 0.1% del PIB. La deuda pública se ubica en casi 50.000 millones de dólares con los números que van apareciendo.



Carlos de la Torre, ministro de finanzas reconoció que el problema fiscal es del 8% del PIB que seria 42.800 millones de dólares, pero, según otros economistas superaría el 10% del PIB. Propone el ministro una devaluación fiscal; reducir el aporte patronal de las empresas al Instituto de Seguridad Social para que una parte de este pago lo asuma el fisco con el fin de dinamizar las actividades de las empresas, asunto que nadie le cree porque todos sabemos que el gobierno no tiene plata.



Hace rato vengo advirtiendo que la situación económica de Ecuador está muy mal, por fin el gobierno lo reconoce. No hay una recuperación real de la economía y las señales de mejora como el crecimiento de los depósitos, recaudación tributaria, responden a la inyección de liquidez en la economía por la deuda adquirida. Estamos en recesión, jamás la superamos.



Se dice que el país requiere de unos 13.000 millones de dólares para solventar sus necesidades de financiamiento otros dicen que 5.000- 8.000 millones de dólares incluso el precio del petróleo a 40 dólares el barril no nos alcanza y así…con el tema financiero que es lo que el país debe solucionar, es lo de fondo, lo otro es puro circo.



Por otro lado Sr. Presidente Moreno, si los diálogos no tienen límites el desgaste de su imagen se ira en picada porque hay diálogos inútiles sin decisión política para reformar leyes respecto a lo laboral, minería, drogas, corrupción, reelección indefinida, inseguridad, salud, educación, agricultura, turismo, especialmente el económico.



Estos diálogos no solo no ayudan a solucionar estos problemas, no contribuyen en nada si usted Sr. Moreno no transparenta las cuentas, los contratos de deuda, preventas petroleras, etc. Para saber en qué condiciones está el país y de ahí partir con responsabilidades compartidas con los que ahora usted conversa Sr. Presidente Moreno.



Raúl Crespo.

