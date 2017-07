Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Sehid Demhat. Caído mártir en Raqqa Demhat, compa anarquista norteamericano https://anfenglish.com/features/now-demhat-has-also-become-a-candle-light-20942



Ahora Demhat también se ha convertido en una luz de vela



En la Revolución de Rojava, que se ilumina en el camino de los mártires, también Demhat se ha convertido en una luz de vela ... Los hermosos ojos y el rostro de Demhat siempre brillaban, reflejando el amor humano que él acunaba en su corazón.



La Revolución de Rojava, que se ilumina con la luz de los caminos de sus mártires, está guardando en sus brazos la luz del mártir Demhat.



Británicos, americanos, estonios, griegos, italianos, suizos ... Todos ellos se han convertido en flores nunca marchitas en medio del lago de sangre derramada en Rojava. Cada uno de los luchadores internacionalistas con los que hablé dijo: "He venido aquí por el bien de la humanidad, es mi tarea contribuir a la revolución y apoyar al pueblo kurdo".



Ayer, mientras paseaba por la primera línea, conocí a Roza, un buen amigo del mártir Demhat. Ella me preguntó: "Me estás escondiendo algo, ¿hay algo que quieras decirme?". Pero mi boca no puede moverse. No quiero que sepa del martirio de Demhat a través de mí.



El combatiente estadounidense Demhat Newyork regresó el 5 de julio junto con sus compañeros de una operación. Estaban a pocos metros de sus emplazamientos. Había seis. En aquella noche sangrienta tres jóvenes almas cayeron mártires y algunos otros resultaron heridos. Mientras regresaban, uno de los camaradas de Demhat pisó una mina terrestre, la explosión de la cual fue seguida por el fuego enemigo sobre ellos. Cuatro mártires y más combatientes heridos fueron el resultado.



Estaba en la estación de emergencia en la línea de frente de Raqqa. Eran las dos de la noche. Al oír los coches me dirigí al médico. Cuando se abrieron las puertas del vehículo, había tres cadáveres y tres heridos. Abrí las mantas para ver los cadáveres. Dos de ellos eran irreconocibles. El tercero fue Soro, de Inglaterra, quien se unió al YPG . Sólo un día antes de que Soro me invitara a su emplazamiento y me prometiera darme una entrevista a su debido tiempo. Al ver su cuerpo sin vida, mi corazón se llenó de un dolor enorme. Pero como se necesitaba ayuda, fui al médico.



Sus heridas eran graves, de ambas piernas sus huesos sobresalían. Con la mano se estaba apretando la cara. Para inyectarle el suero, tuve que abrir la mano. Sólo entonces me di cuenta por qué me habían dado la tarea. El compañero herido era Rodi de América. Me hicieron hablar inglés con él y ayudar al doctor a inyectar el suero. Rodi, a quien solía ver casi todos los días durante la última semana, estaba empapado en sangre.



De repente, como un duro golpe en la cabeza, llamé a 'Demhat!' ... Hace un día había visto a Rodi, Demhat y Soro detrás de un vehículo del grupo ofensivo. Sus caras estaban riendo alegremente, se dirigían a la zona de guerra, lo que estaban anticipando durante mucho tiempo.



Como Rodi no fue capaz de formular frases claras en este momento, me abstuve de pedirle que le ahorrara el agotamiento. Después de que terminó la intervención de emergencia en Rodi, aunque yo podía hablar el idioma, grité un poco agresivamente al grupo que transportaba a los mártires y heridos: "Demhat, Demhat!". Los tres extranjeros se habían unido a la unidad sólo recientemente y por lo tanto sus nombres aún no eran bien conocidos entre las unidades locales. Después de algún tiempo, uno de ellos vino a mí y me dijo: "Demhat, el extranjero ?, ¿el americano?" Exclamé: "Sí, Demhat". Sólo respondió: "Şehid Demhat". Por lo que dijeron entendí que el cadáver de Demhat estaba en manos de las pandillas de ISIS y que el SDF había iniciado una operación para recuperar su cuerpo.



Al amanecer la estación de emergencia se hizo un poco más tranquila, todo el mundo estaba teniendo un descanso, pero yo todavía estaba esperando a Demhat. Él habría venido, debió haber venido ...



Comencé a reflexionar sobre el significado y la importancia de estos cientos de combatientes extranjeros que se han unido a los YPG e incluso se han convertido en mártires de la revolución en esta tierra enredada en una gran revolución. Pensé en la hermandad de los pueblos de todo el mundo que estos honorables sacrificios forjarán. Una vez más mis pensamientos se movieron a Demhat y cuando oí la sirena de vehículos blindados levanté mi cabeza y empecé a correr hacia delante. Demhat ha llegado. Los ojos y el rostro de Demhat riendo alegremente, reflejando su amor por los humanos que llevaba en el pecho ...



Después de que el médico tomó las primeras medidas, una vez más fue cargado en el coche y conducido lejos... Aquella noche nadie podía dormir ... El cadáver del mártir Demhat llegó en un panzer adornado con una imagen de él ...



Demhat no fue un luchador que habló con la prensa, pero tuvimos el honor de llevar a cabo la primera y última entrevista con él. Diez días después de mi entrevista con él, Demhat ha crecido tanto más en mi corazón.



Sin embargo, no puedo transmitir la noticia del martirio de Demhat a Roza ...



