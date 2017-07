Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats La cobardia del colonizado gallego, vasco, catalan... La colonizacion ha pasado de ser un hecho politico basado en la explotacion economica de tierras ajenas (*) o en la necesidad estrategica a constituir una realidad de caracter ideologico y moral que tiene por finalidad consolidar el dominio profundo del sistema (y del estado colonial, en este caso el español) sobre la totalidad de la poblacion propria y de las nacionalidades conquistadas. Clica la imatge per una versió més gran



El pordiosero colonizado – como en el tambien evidente caso catalan - no se siente ni responsable, ni culpable, ni esceptico; simplemente esta fuera de juego. Pero en modo alguno deja de verse sometido a la historia; por supuesto cargando su peso, a menudo mas cruelmente que los demas, pero siempre como un objeto. Acaba por perder el habito de cualquier participacion activa en la historia y ya ni quiera la reclama. A poco que dure la colonizacion llega a perder el recuerdo de la autentica libertad; olvida lo que cuesta o no se atreve a pagar el precio. Si no ¿como se explica que un puñado de colonizadores, a menudo arrogantes del estilo PPSOE, pueda vivir tan tranquilo en medio de una muchedumbre de colonizados?



El rechazo de si mismo y la estima y sumision al otro son rasgos comunes a todo candidato a la asimilacion. Y los dos componentes de este intento de liberacion estan fuertemente ligados: el amor por el colonizador esta cimentado sobre un complejo de sentimientos que van desde la verguenza hasta el odio a si mismo. Para liberarse el colonizado, asi lo cree, admite su propia autodestruccion como ser especifico, con su cultura, lengua, costumbres de su comunidad vital.



(Adaptación de lo objetivo escrito en http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-07-10/hemeroteca_ar)



(*) Claro, si olvidamos el saqueo permanente de la economia, del trabajo, de la creatividad y de la cultura catalana, vasca, etc. por parte de los españoles.

