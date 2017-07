Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Agro-Crust VIII 14 al 18 Julio 2017 programación y cartel actualizado Agro-Crust VIII, Festival, Acampada y Encuentro Anticivilización d.i.y. 2017 Clica la imatge per una versió més gran

AGRO-CRUST VIII 14-18 Julio 2017

CSOA MAS CIURANA / HOSTALRIC (Girona) 14-16 Julio

MAS BESTIA SQUAT II / SANT POL DE MAR (Bcn) 17+18 Julio



VIERNES 14

a la mañana/tarde:

Taller: Bioconstrucción - Horno de pan Pt. I (a las 10.00h)

Taller: Muay Thai (a las 19.00h (traer guantes y esterilla!)

Debate: Las "redes sociales" y el control social //

Comunicación real (a las 20.30h)



22h Koncierto:

WEEDSNAKE (sludge-doom MEX)

COSMIC TERROR (post-metal MEX)

LUX (hc-punk Bcn)

NPK (hc-punk Xirona)





SABADO 15

a la mañana/tarde:

Taller: Bioconstrucción - Horno de Pan Pt II (a las 10.00h)

Taller Anticonceptivos naturales y salud sexual (?)

19.00h Taller de escritura a presxs

20.00h Charla-Debate: Contra las cárceles!

(varios, Op. Scripta Manent/Ita, caso Aachen...)



22h Koncierto:

BUOI MUORTU (crust Oviedo/AST)

LO PUTO PEOR (anarko-punk Basauri/EH)

SUPONGO CARIÑO (hc-punk Barna)

RAÓ DE FOC (hardcore Maresme)

+ bandas x confirmar



DOMINGO 16

a la tarde:

18.00h Koncierto de Cantautorxs:

Maite Cortes (acompañada)

La Embarazada & El Cojo

Vicky Attacks

21.00 Cineforum-Debate:

The Golden Dark Age of Reason + O Nosso Homen

(Documentales criticos/antipedagogicos)

Expo sobre la historia de la Okupación en Girona,

Salt, Banyoles...



LUNES 17

a la tarde:

Exposición sobre la historia de la Okupación

en Girona, Salt, Banyoles...

Video-Terror: Documentales + Contra-Info (trae los tuyos)

Jam Session



MARTES 18

a la tarde:

Juegos en la playa!

Debate sobre Liberación Total & Anarquia



22h Koncierto:

LOS REVOLUCIONARIOS (hc-punk d-beat MEX)

POTENCIA TOXICA (thrash-crust La Jonquera)

HAGGUS (mincecore Oakland/EEUU)

INMIGRIND (grind-noise Barna)

_____________________________

