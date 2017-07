Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme denuncian en Errenteria los 4 meses de encarcelamiento de ls jovenes de Iruna



Denuncian en Errenteria los cuatro meses de encarcelamiento de los tres jóvenes detenidos en Iruñea

Una concentración ha recordado este martes en Errenteria que se cumplen cuatro meses desde la detención en Iruñea de cuatro jóvenes de esta localidad guipuzcoana, tres de los cuales permanecen desde entonces en prisión.



11/07/2017

En este acto se ha criticado que la Audiencia Nacional española se ha hecho cargo del caso, negando la competencia de los tribunales de Nafarroa, y que la primera decisión adoptada fue «la confirmación de la situación de prisión provisional de los jóvenes. Esto es, el negarles la libertad».



Los allegados de los tres presos han insistido en que los altercados que tuvieron lugar en la capital navarra el 11 de marzo «no pueden considerarse como terrorismo», y han reclamado su puesta en libertad.



«El castigo que están sufriendo Asier, Endika y Rubén es injusto e injustificado. No tiene en cuenta la presunción de inocencia, y mantenerles en prisión es una medida desproporcionada de aseguramiento, que interrumpe sus estudios, sus trabajos, su vida entera», han denunciado.



«No los vamos a dejar solos. Al igual que en todo este tiempo, necesitamos y agradecemos de corazón el apoyo que recibimos de todos vosotros. Junto con ello, pedimos a instituciones y partidos políticos que se posicionen contra la desproporción y apoyen la razón, tanto en este caso como en otros, como algunos han hecho ya», han añadido.

