Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Nuestro derecho a la información Este lunes se publican dos encuestas sobre nuestros votos. Los resultados son diferentes. Leopoldo López es un golpista o un demócrata. Hay opiniones. Falta información. Falta cultura ciudadana. La cultura ciudadana no es populista. Basta recordar que Balzac sobrevivía mientras Alejandro Dumas exhibía su riqueza. Tomo como referencia, Los campesinos, para el primero y El collar de la reina, para el segundo.

Si no has leído ninguno, te ofrezco una visión de la escritura de Balzac: https://books.google.es/books?id=BC-AEKsm_-AC&pg=PA66&lpg=PA66&dq=Los+ca y de Dumas: http://www.biblioteca.org.ar/libros/154041.pdf

Los campesinos es un diagnóstico de la enfermedad de la post-revolución francesa, El collar de la reina es el relato de un escándalo con un prisma de “cotilla” del gusto de los que padecen el síndrome descrito con precisión por un autor que simplemente sobrevivía. Era la época de los folletines publicados por capítulos en los periódicos.

Balzac no solamente fue desdeñado por la audiencia, también lo fue por la “crítica” que ha considerado durante años que Emile Zola https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zola.htm era el escritor ciudadano del XIX. Cierto que se distinguía a ambos con las etiquetas de “Naturalismo” y de “Realismo”.

Se ha corregido con la boca pequeña. Considero que Balzac hace un buen diagnóstico y que Zola visibiliza injusticias y que fue más activista. Me quedo con los dos, desde luego.

Si dispusiéramos de datos objetivos no se podría afirmar que Leopoldo López es un golpista y un demócrata o que el PP sacaría más votos y menos si hubiera elecciones, como se hace este lunes.

La cultura ciudadana es la que nos forma para que no permitamos que se nos sirvan opiniones. Mira també:

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/carlosortiz



