Identificados y amenazados en Iruñea por llevar una camiseta de apoyo a los jóvenes de Altsasu Tres jóvenes ha sido identificados y amenazados con una multa de 600 euros esta mañana en sanfermines por llevar una camiseta de apoyo a los jóvenes de Altsasu. La localidad navarra ha celebrado una concentración para denunciar los hechos. A las 8.30 de este domingo una persona ha sido parada por la Policía española en Iruñea por llevar una camiseta con el lema: «Etxera #AltsasukoakAske Muntai polizialik ez STOP montajes policiales». Se le han acercado tres policías, le han pedido la documentación y lo han amenazado: «Por llevar esta mierda te vamos a denunciar».



Ante lo que estaba viviendo, el retenido ha preguntado si la camiseta que llevaba era ilegal y los policías le han respondido que sí, que llevar una camiseta de apoyo a los jóvenes de Altsasu es «ilegal».



Entonces se han acercado otros cinco jóvenes, de Altsasu todos ellos, y dos han terminado identificados por las fuerzas armadas tras un momento de tensión. No obstante, la cosa no ha terminado en eso y los agentes han continuado con los improperios: «Sois terroristas. Siempre andáis en grupo».



Al final, los policías han sacado una foto a la camiseta y han informado al joven que lo vestía que había sido multado con 600 euros.



Para denunciar los hechos, se ha celebrado una concentración en Altsasu.

