Perú: Sociedad civil en la derecha

PERU: SOCIEDAD CIVIL EN LA DERECHA



HASTA EN ESO ES MEDIOCRE LA DERECHA



Al parecer ser un apologista del gran capital minero no le basta a Miguel Santillana (1).



Así como sin éxito Hernando de Soto quiso acabar con la informalidad creyendo que bastaba con formalizarlos juridicamente así MS pretende acabar con la izquierda derrotando algunos conceptos de uso común al menos en los gramscianos.



Pero se equivoca.



Al parecer seguro está dictando algún curso a empresarios mineros o a alumnos de la UPC o USIL que no ha tenido tiempo de involucrarse bien en su cátedra pues para nada cita siquiera el nervio gramsciano al respecto.



Para Gramsci en la superestructura hay dos planos de sociedad civil: los organismos privados y la sociedad política o Estado.



Pero en todos sus escritos existen mutaciones entre ambos pues hay que entender que en Gramsci muchas de sus formulaciones son campos abiertos para profundizarlos como sucede con "sociedad civil", de tal manera que aún en este concepto hay mucho más que analizar y desarrollar pero no como hace MS que no llega a comprenderla.



Y es que en Gramsci mismo hay entendimiento y entendimientos sobre el tema.



Llega a decir que en la realidad efectiva se identifican ambos planos y en otro, afirma que el Estado debe entenderse como aparato privado de hegemonía o sociedad civil, o sea como si fuera un solo plano.



Y esta identidad es mayor cuando Gramsci polemizando con visiones burocráticas del Estado imperante en los años 20 dijo que es "un equilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil(hegemonía de un grupo social sobre toda la sociedad nacional ejercida a través de las llamadas organizaciones privadas, como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc)".



MS a quien se refiere cuando dice que no existe sociedad civil?.



No la aclara ni tampoco la entiende y allí se pierde como cuando HDS en su trabajo "El otro sendero" dice poco o nada acerca de las condiciones de vida de los informales y cuando oculta toda la miseria real que significan dilatada jornadas de trabajo, la carencia de distracciones, el trabajo de los niños- [Las Malvinas?-], la inseguridad permanente, etc., como recuerda Alberto Flores Galindo en "Los caballos de los conquistadores otra vez (el otro sendero)".



MS expresa el temor de la clase dominante a la gramsciana "guerra de posiciones" donde los oprimidos fortalecen su presencia en las instituciones de la sociedad civil para articularse a un proyecto revolucionario, que por efectos de la crisis económica, el desgobierno y la corrupción, avisora una salida por la izquierda.





Eso es el quid y que la derecha quiere contener negando la existencia de la sociedad civil.



Pero será peor para ella.



----------------------------------------------



Notas.



1. Ver: http://politico.pe/noticias/tendencias/lo-sentimos-no-existe-la-sociedad

