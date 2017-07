Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Piden 75 años de cárcel contra manifestantes anti-Trump. Semana de solidaridad internacional del 20 al 27 julio. El 20 de julio se cumplen seis meses de las acciones iniciales y arrestos durante la toma de posesión de Donald Trump, y el 27 de julio, hay una vista judicial para decidir si se desestiman los cargos. El caso finalmente ha comenzado a recibir la atención de los medios que merece; con la proximidad de esta fecha y los juicios en marcha, este es un momento crucial para una segunda Semana de Solidaridad. Enviad crónicas, fotografías y preguntas que tengáis a J20solidarity ARROBA protonmail.com.



El 20 de enero de 2017, miles de personas llegaron a Washington DC para protestar contra la inauguración presidencial de Donald Trump. En la madrugada, hubo bloqueos que cerraron los controles de seguridad y desalentaron a la gente para que no asistiera a la inauguración, mientras que las marchas improvisadas y las acciones directas ocurrieron durante todo el día. Había un espíritu de desafío en el ambiente.



Las imágenes icónicas circularon casi de inmediato, desde el puñetazo al supremacista blanco Richard Spencer hasta las fotos de una limusina en llamas. Estas fueron sólo las imágenes más espectaculares, sin embargo, fue un día que se caracterizó por la interrupción generalizada.



A media mañana, una marcha “anticapitalista y antifascista” de varios cientos de personas dejó clara su oposición no sólo a Trump, sino también al sistema que hizo posible a Trump. Con pancartas que decían “HAGAMOS QUE L@S RACISTAS TENGAN MIEDO OTRA VEZ” y “LIBERACIÓN TOTAL DE LA DOMINACIÓN”, la disruptiva marcha tomó las calles de DC al son de fuegos artificiales y cantos anticapitalistas. Después de aproximadamente media hora, la marcha fue brutalmente atacada por la policía, que usó armas químicas y de control de masas, y violencia física, enjaulando personas y arrestando en masa. Todo el mundo de un barrio entero fue arrestado y acusado de disturbios y felonía. Aproximadamente 214 detenid@s se enfrentan ahora a un total de ocho cargos de felonía, incluyendo conspiración y destrucción de propiedad. Todos los acusados ​​del 20 de enero se enfrentan a peticiones de 75 años de prisión.



Mucho ha sucedido en los seis meses transcurridos desde la toma de posesión presidencial. Protestas y la confrontación por todo el continente, desafiando el paisaje político formado por la elección de Trump. L@s participantes se han enfrentado a supremacistas blanc@s, han boicoteado aeropuertos frente a las prohibiciones contra musulmanes, han bloqueado rutas de gaseoductos propuestas, han organizado refugios y han establecido redes de respuesta rápida contra las deportaciones de emigrantes encerrados en CIEs, y mucho más. A su vez, los estados están aprobando legislación encaminada a criminalizar aún más las protestas y limitar la resistencia.



El caso J20 (January 20, 20 de enero en castellano) encaja en esta ola de represión. La policía incautó y hackeó teléfonos en un intento de fortalecer el montaje jurídico-policial del gobierno, y lo mismo hizo con cuentas en redes sociales. Registraron una casa particular solidaria en el DC. Detenid@s se encontraron su información privada filtrada en internet. La fiscalía presentó cargos adicionales, acusando esencialmente a todo el grupo de romper el mismo número de ventanas. Todo esto ha jodido la vida de l@s acusad@s ​​en el caso J20, que han perdido trabajos, han incurrido en gastos legales, y se han visto obligad@s a hacer varios viajes a Washington DC. La mayoría de los casos van ahora a juicio, con un puñado de juicios para noviembre y diciembre de 2017, y el resto dispersos a lo largo de 2018. A pesar de que el estado encausó a un gran número de personas extrañas entre sí, al azar, la mayoría de l@s acusad@s están trabajando junt@s, respondiendo a los cargos de manera colectiva.



Con el fin de continuar fortaleciendo nuestra capacidad de contrarrestar la represión estatal y fortalecer nuestras luchas interconectadas, estamos convocando una Semana de Solidaridad del 20 al 27 de julio de 2017 para que el apoyo a l@s acusad@s ​​J20 sea ampliamente visible. El 20 de julio marca seis meses desde las acciones iniciales y arrestos; El 27 de julio, una vista para desestimar los cargos se celebrará en el juzgado.

Pedimos a l@s simpatizantes que organicen eventos y acciones solidarias con l@s acusad@s del caso ​​J20 a lo largo de la semana. ¡Sea creativ@ y estratégic@! Ayuda a cultivar un espíritu de resistencia y apoyo mutuo! Algunas ideas en las que centrarse durante la semana:



• Recaudar fondos – Como con cualquier caso legal, la recaudación de fondos para los gastos legales y de viajes sigue siendo importante. Puedes consultar una lista de sitios de recaudación de fondos y hacer donaciones al fondo general de DC aquí. Una actividad fácil para recaudar fondos sería organizar una proyección de la nueva película de subMedia “No Justice … Just Us: Defensa del Movimiento contra la Represión Estatal”. Otras ideas: ventas de pasteles, rifas, charlas, mítines, conciertos… actos donde se saque algún dinero. Algunas personas también han hecho camisetas y bolsos de mano.



• Acción “política” – Los arrestos del caso J20 fueron tan claramente ilegales que incluso el ayuntamiento de Washington DC ha financiado una investigación sobre los abusos policiales de ese día. Esto podría convertirse en una prueba útil para l@s acusad@s, pero sólo si se lleva a cabo pronto! Durante la Semana de Solidaridad, inunden la Oficina de Denuncias Policiales del DC con peticiones de que la investigación se haga AHORA. Más detalles, aquí.



• Alcance – Una razón por la que estos procesos judiciales son posibles en primer lugar es la falta de visibilidad alrededor del caso. Encuentre maneras de difundir, con el objetivo de dar visibilidad y crear conciencia general en la capacidad de ofrecer apoyo material y emocional. Si usted es parte de una organización o tiene conexiones con una, pídale que respalde la “Declaración de Solidaridad”, o escriba y publique su propia declaración en contra de la fiscalía, en solidaridad con l@s arrestad@s del 20 de enero. Haga circular las declaraciones ampliamente entre todas las redes a las que tenga acceso.



• Aumentar la visibilidad – Diseña carteles y decora tu ciudad con ellos. Varios modelos de cartel están disponibles, pero más diseños son siempre bienvenidos. Diseña panfletos, u otros materiales de agitación. Compártelos en los días previos a la Semana de Solidaridad. Coloca pancartas. Haz pintadas. Coloca info por donde pase la gente, sean sitios públicos o privados. Difunde en las redes sociales; convence a las personas conocidas para que apoyen públicamente. Organiza acciones de visibilidad pública para difundir el caso; lector@s a través del mundo podrían considerar tomar medidas en las embajadas de EE.UU. para exigir que los cargos se eliminen, lo cual sería un éxito de la sensibilización que se pide ahora.



• Construir Conexiones – Utilice la Semana de la Solidaridad como un medio de conectar las luchas. L@s acusad@s del caso ​​J20 no son l@s únic@s que se enfrentan a cargos de felonía por su resistencia o presencia en eventos. Organizad eventos conjuntos para beneficiar a otr@s acusad@s ​​también. Piense en maneras de conectarse a través de los movimientos, utilizando estos eventos como un trampolín hacia la construcción de movimientos robustos y combativos que puedan soportar la represión y tomar la iniciativa.



• Fortalecer la capacidad – También es importante recordar las muchas y variadas razones de la gente que okupó las calles el 20 de enero. Son igual de urgentes ahora, encima ahora con todas estas personas denunciadas. Es imperativo que la gente no se aleje por temor a la represión o se aísle. Eso es lo que el estado quiere. Debemos enfrentarnos a estas acusaciones, desafíarlas: ¡resistencia continua! Debemos responder no sólo como solidari@s sino también como compañer@s activ@s en una lucha compartida.



Por último, animamos a la gente a visitar Defendj20resitance.org para inscribirse y recibir actualizaciones por correo electrónico sobre el caso, o siga “Defender la Resistencia J20″ en Twitter, Facebook e Instagram.





CNA:



http://www.nodo50.org/cna/?p=5168

This work is in the public domain afegir comentari ...