Una delegación vasca acudirá el lunes a París para reclamar avances en la situación de los presos Una representación de electos y de la sociedad civil de Ipar Euskal Herria, encabezada por el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, acudirá el lunes a París para reclamar al Estado francés que dé pasos para avanzar en la resolución del conflicto. Tal como ha expresado en la comparecencia celebrada en Baiona el integrante de Artesanos por la Paz Mizel Berhokoirigoin, «es hora de que el Estado francés tome acta del desarme de ETA, completado el 8 de abril, y ponga fin a las leyes de excepción que se aplican a los presos vascos y sus familias». Tras el paréntesis abierto por el ciclo electoral en el Estado francés, los actores que contribuyeron a hacer posible el 8 de Abril en Baiona han comparecido en la capital labortana para remarcar como hicieron en aquella jornada que convirtió a ETA en una organización desarmada su mensaje de que «aunque el desarme ayuda a alcanzar la paz no equivale a la paz».



En una anterior comparecencia en Luhuso, los actores de la sociedad civil y los electos de Ipar Euskal Herria reafirmaron ya su vocación de trasladar el «esfuerzo de unidad y trabajo entre diferentes» a las cuestiones claves de los prisioneros y de las víctimas.



Hoy, en un céntrico hotel de Baiona, anunciaban que «Euskal Herria viajará el lunes a París» ya que una delegación, integrada por actores políticos y sociales, acudirá al encuentro de los responsables de tres instancias claves en materia penitenciaria, para trasladarles «el mensaje de un país que quiere que se den nuevos pasos para avanzar en la senda de la resolución», ha remarcado la representante de Bake Bidea, Anaiz Funosas.



El presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, ha sido el que ha denunciado con mayor vehemencia la situación que soportan los presos. «Es escandaloso –ha dicho– que se mantenga a personas presas en prisión y que se castigue a las familias de los presos manteniendo la dispersión».



En la lista de personalidades que acudirán a París figuran los tres parlamentarios elegidos por los electores vascos: Florence Lasserre-David, presente en la comparecencia; Vincent Bru y Jean Lassalle, así como el senador y presidente del Consejo del Departamento de Pirineos Atlánticos, Jean Lasserre, y la senadora y consejera regional Frédérique Espagnac. Junto a ellos, se desplazarán a París el presidente de la Asamblea de Alcaldes, Lucien Berbeder, la consejera regional Emilie Dutoya y representantes de organismos como el Comité de Derechos Humanos de Ipar Euskal Herria, Etxerat o Bagoaz, entre otros.



Además de las reuniones con responsables de la situación carcelaria, la delegación ha fijado ya varias citas con representantes de las formaciones políticas presentes en la Asamblea Nacional francesa. Así, tienen confirmados encuentros con representantes de la gobernante La République en Marcha, el Partido Socialista o France Insoumise.

