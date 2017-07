Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal [Actualizado 19:00] G20: Bienvenidos al infierno. Hamburgo resiste la ocupación policial [Vídeo y fotos] La policía, a pesar de los refuerzos de todo el país y de la UE, sigue luchando, sin conseguirlo, por mantener el control de las calles de la rebelde Hamburgo Hay tantos enfrentamientos y bloqueos alrededor de la ciudad que cada vez es más difícil hacer un seguimiento de todos ellos. La policía está dando vueltas, conduciendo sus vehículos de arriba abajo, estableciendo bloqueos represivos, tratando de dispersar a las multitudes que se están defendiendo en varios puntos de la ciudad, que se reagrupan rápidamente de un distrito al siguiente.



La policía tuvo que atacar varias veces unas barricadas en Ludwig-Erhard-Strasse antes de conseguir desmontarlas.



La policía está twitteando que "todavía no han declarado el estado de emergencia". En realidad están luchando tanto en las calles como en el puerto, donde han estado tratando de por horas de expulsar a doce barcos de Greenpeace. Detuvieron a varios nadadores que entraron en la zona roja del puerto. A pesar de eso, la gente todavía está bloqueando Elbphilharmonie en esa zona.



Más temprano en la mañana la gente bloqueó con éxito el puerto, ralentizó las delegaciones de que intentaban llegar a las reuniones del G20, obligó a Donald Trump a cambiar de ruta e impidió que la primera dama del régimen de EEUU, Melania Trump, saliera de su hotel.



Con más y más enfrentamientos por toda la ciudad, la policía está perdiendo terreno por segundo día consecutivo.



En la estación de Landungsbrücken la gente logró romper el bloqueo de la estación, mientras la policía los atacaba con cañones de agua en la calle. La lucha feroz duró más de media hora entre los manifestantes y la policía, antes de que la multitud se dispersara. Se informó que once personas resultaron heridas.



En las calles más pequeñas alrededor de Hafenstrasse, hay grupos de 300 personas en casi cada intersección. Se niegan a ceder. La policía llevó tres cañones de agua y otros vehículos a Hafenstrasse, empujando a la gente contra los edificios, pero los activistas se reagrupan una y otra vez. Mira també:

