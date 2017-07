Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia Pujada popular No Al Pla Caufec - Porta BCN 7 de Juliol

Pujada popular No Al Pla Caufec - Porta BCN Clica la imatge per una versió més gran





- 19:30.Sortida des del Robert Brillas (Carrer Angel Guimera 38, Esplugues del Llobregat), 4 punts de compra de cervesa i bona musiqueta.



- 22:00.Sopar a preus populars amb opció vegetariana a càrrec de l'Ateneu Popular d'Esplugues



- 23:00 Festa P.D

- PD Pitman

- DJ Marikarmen Free



Cervesa a preus populars.



Mapa adjunt.

Metro L5 Can Vidalet

Bus Parc de Cervantes 63 - 68 - N12

Tranvia T1, T2 i T3 Ca n'oliveres



Esdeveniment: https://www.facebook.com/events/676056442587507/?acontext=%7B%22ref%22%3

https://www.facebook.com/events/676056442587507/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%2



