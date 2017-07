Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme [Agro-Crust VIII] Cambios tras el desalojo de Mas Bestia Squat Para que todo el mundo se entera os dejamos aqui con la siguiente info:



Agro-Crust VIII Comunicado urgente!!! (Julio 2017) Clica la imatge per una versió més gran

Aupa compas!

El pasado Miercoles 5 Julio los Mossos d'Escuadra desalojaron MAS BESTIA SQUAT en Canet de Mar, sin presentar ningun orden de desalojo! Lxs 6 compas presentes en el momento del desalojo solamente pudieron recoger algunas de sus cosas personales y unas herramientas.

El desalojo se produjó por sorpresa después de presentar un recurso de apelación el pasado Lunes 26 de Junio por parte de su abogado, que en ningún momento fue contestado por la jueza Lucía Avilés Palacios del juzgado nº3 de Arenys de Mar que habia estimado a una petición de la fiscalia para un desalojo cautelar que forma parte de una sentencia de un juicio (sin fecha!) celebrado sin conocimiento de los habitantes de Mas Bestia. En el desalojo participaron 7 furgonas de anti-

disturbios Mossos d'Escuadra, policia local de Canet de Mar, una ambulancia, el propietario Garcia (ex-alcalde y empresario mafioso) y gentuza

del juzgado de Arenys.



En éstos momentos estamos forcados de cambiar el lugar para el Agro-Crust, ya que falta solamente una semana para el comienzo del evento...

Lxs compas del CSO Mas Ciurana en Hostalric nos han señalado su solidaridad y podemos desarrollar el Agro-Crust del 14 al 16 Julio ahí. Las

actividades del Lunes 17 y Martes 18 intentaremos trasladar a otro lugar aún por confirmar.

Sentimos por éste cambio imprevisible a corto plazo! Pedimos por otra vez la maxima difusión de estos cambios y del cartel actualizado.



Solidaridad con lxs compas desalojadxs de Mas Bestia Squat!



Os esperamos a todxs en el Agro-Crust VIII en CSO Mas Ciurana!



Salud y Anarquia!

