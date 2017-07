Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : criminalització i repressió : ecologia : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats Los Pueblos Indígenas, identificados como enemigos del modelo en Puelmapu Aquí les dejo un comunicado desde el Wallmapu, frente a la escalada de violencia capitalista.

Basta de violencia capitalista, extractivista, saqueadora, racista y represiva

Marichi Weu! Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia que anunciamos, se desató. Desde que se hizo público el informe del diario nacional “Pagina 12”, que detallaba la decisión del Ministerio de Seguridad a cargo de la Patricia Bullrich, de iniciar un proceso de criminalización contra los pueblos indígenas, a quienes identificaban como un problema para la seguridad nacional y fundamentalmente de los planes de desarrollo a profundizar, supimos que tarde o temprano este proceso de represión llegaría a nuestros territorios.



Lo ocurrido en Neuquén, con la militarización a manos de Gendarmería Nacional del Lof Campo Maripe y la embestida de los medios de comunicación empresariales, buscan demonizar la demanda mapuce para exigirle al siempre dispuesto Ministro de Seguridad Jorge Lara, a desalojar a través del garrote, aun incumpliendo la ley. Lara demostró que está dispuesto a todo con tal de favorecer a terratenientes y empresas petroleras. Así lo demostró cuando semanas atrás, movilizó a más de 150 efectivos, con motos, policías montadas para desalojar al Lof Fvta Xayen en las proximidades de Añelo. Solo la actitud valiente y decidida de las comunidades de la Confederación Mapuce- Zonal Xawvnko, impidieron que este hecho de violencia se concretara. Estas dos comunidades continúan amenazadas de desalojo.



A esto se sumó, el desalojo violento, a manos de Gendarmería Nacional, de los hermanos y hermanas Diaguita de la Comunidad Indio Colalao en Tucumán, y el caso del asesinato de Javier Chocobar, que no solo tiene resolución a pesar de lo alevoso de su muerte, sino que se sanciona a su abogada defensora. Como broche de oro, el Corte Suprema de Tucumán, rechaza el pedido de casación que evite un desalojo violento contra la Comunidad Indigena Pueblo de Tolombon.



La situación de Facundo Jones Huala, es otro caso del abuso de poder de este modelo. La detención ilegal e injusta se realiza luego de haber sido juzgado y liberado en un juicio por la extradición a Chile, pedido que hizo la justicia chilena amparada en la “ley antiterrorista”. Hoy impunemente se intenta reabrir esa causa, en un acto escandaloso de inconstitucionalidad. No conforme con violar todas las formas y legalidad para acallar la voz mapuche, reprimen con violencia inusitada e innecesaria a una manifestación de organizaciones sociales que reclama la libertad de Jones Huala frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Sin que mediara aviso, y aun cuando la manifestación no cortó calles ni impedía la circulación, la policía se abalanzó a los golpes contra mujeres y hombres y hoy hay 7 detenidos, más heridos.



La cárcel que padece hace casi tres meses el líder wichi Agustín Santillán, detenido en Las Lomitas (Formosa), es una muestra que no les tiembla la mano a la hora de reprimir a un pueblo, que además de estar sumergido en una de las mayores pobreza, es perseguido sin fin por el Gdor Insfran, con el visto bueno del gobierno nacional.



Como organización Mapuce, expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor.



POR NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN ¡Marici wew! ¡Diez Veces Venceremos!



Confederación Mapuce de Neuquén –Zonal Xawvn Ko



www.mapuexpress.org/?p=19046

