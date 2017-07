Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia No permitas más recortes Los gobiernos de Rajoy han recortado Derechos Ciudadanos, no han reducido el déficit presupuestario y han aumentado la deuda. Las negociaciones para obtener apoyo a los nuevos presupuestos suponen una sangría amenazante. El coste de los votos de PNV y Nueva Canaria es alto y el empuje de Trump al ya incontrolado gasto armamentista han sido mencionados. Echo en falta las evaluaciones, ¿en qué van a recortar?

Ciudadanos quiere recortes de IRPF y parece que lo va a conseguir. Recordemos que es la fórmula de los aznaristas…

Parece que no hay instrumentos de control presupuestario en la UE y en España. El más común de los sentidos indica que, en el contexto, la reducción de ingresos del Estado es una gravísima amenaza.

No dejes que gobierne la demagogia, ya no podemos permitírnoslo. Mira també:

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/carlosortiz



This work is in the public domain afegir comentari ...