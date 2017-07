Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal Coberturas G-20 en Hamburgo ¡Welcome to Hell! Los compas de Crimethinc estarán cubriendo los eventos en Hamburgo, también llegan coberturas vía twitter de los compas de Enough is Enough. Se puede ver en A Las Barricadas Clica la imatge per una versió més gran



La policía atacando la mani en St. Pauli Haffenstrasse



Los manifestantes se están defendiendo lanzando artefactos pirotécnicos y proyectiles. La policía está usando cañones de agua y gases lacrimógenos, causando estampidas entre la multitud a los que acorralan en calles estrechas. Mucha gente está inconsciente en el suelo



Escalando la situación antes siquiera del comienzo de la mani



La policía totalmente equipada ha bloqueado las manifestaciones con cañones de agua incluso antes de que empezasen. Están pidiendo a la prensa y la gente que abandonen el lugar y no se cubran los rostros. Nuevos cañones de agua, vehículos acorazados y coches de policía llegan al lugar. Están escalando la situación para lanzarla antes incluso de que la mani haya comenzado.



Black bloc police anticipated.



Al comienzo de la mani Bienvenidos al Infierno, la atmósfera en la zona de St. Pauli Fischmarkt era festiva, con más de 7000 personas de todas las edades bailando y cantando juntas. Antes de que la multitud se pudiera mover, los policías antidisturbios les bloquearon en la plaza. Entre mientras, los antifascistas llegan a las costas de Hamburgo.



Cuando el gato se las pira, los ratones juegan



Tomando ventaja de la paranoia de los maderos



La policía todavía se niega a permitir manifestaciones de más de 12.000 personas, bloqueándolas por ambos lados con cuatro cañones de agua y una enorme cantidad de policías antidisturbios. A su cabeza hay un enorme bloque negro. La gente grita: ¡ésta es nuestra ciudad!



Alemania ha desplegado unos 20.000 oficiales de policía de todo el país (y de otros estados europeos) en la ciudad de Hamburgo. Esta ciudad, con una larga historia de protestas militantes y una escena anarquista y autónoma ha sido escogida para servir como patio de pruebas para nuevas formas de guerrilla urbana. Alemania declaró el estado de emergencia ante su propia población, anticipando de forma nerviosa un conflicto de niveles apocalípticos - el tipo de conflicto que podría justificar un endurecimiento posterior de la policía estatal, incluyendo leyes antiterroristas aún más estrictas y reprimiendo todos aquellos medios libres y espacios autónomos como centros potenciales de actividades subversivas.



Caminar por Hamburgo en los últimos días, el único elemento que traslucía nervios en toda la ciudad eran las fuerzas de ocupación policiales. A pesar de que la policía ha desplegado a casi todos sus efectivos en la ciudad, ha eliminado brutalmente a los campistas que dormían en los parques, usando cañones de agua para atacar a gente que estaba de fiesta en la esquina de sus barrios y asaltado a gente bailando en la fiesta del miércoles por la noche, los residentes de Hamburgo se niegan a ceder las calles de su ciudad.



Como consecuencia de su propio miedo, la policía ha inundado los medios con reportajes alarmistas sobre cómo la escena autónoma de otras ciudades y países se está movilizando en torno a la cita del G20, con la esperanza de extender el miedo sobre los militantes internacionales que acudirán. Han publicado historias dudosas sobre armas caseras encontradas en ciudades cercanas a Hamburgo y explicado que se verán forzados a responder con violencia cuando 8000 manifestantes violentos les ataquen.



Cuando escuchamos a la policía proyectando violencia sobre los manifestantes antes de una mani, podemos estar seguros de que ello significa que la policía está planeando que sea violenta. Su avance y cobertura está creando situaciones en las que la gente creerá que está justificado el atacar multitudes con una fuerza brutal, ya sea en las manis o en toda la ciudad, donde la única respuesta posible para sus ciudadanos será la auto-defensa.



De todas formas, la policía no ha anticipado que con cerca del 8% de los oficiales alemanes concentrados en Hamburgo, otras ciudades están sacando a su personal más entrenado. Esto abre oportunidades para la gente de esas ciudades para expresar su solidaridad con los camaradas de las calles de Hamburgo y también para avanzar en los conflictos locales. Por ejemplo ayer en la ciudad de Wuppertal, activistas locales evitaron la deportación de 38 refugiados. El bus para la deportación fue obligado a salir vacío después de que la policía fallase a la hora de detener esta mani espontánea.



Según crece la afluencia a la mani de Bienvenidos al infierno en Hamburgo, es importante recordar lo que está en juego. De un lado, es importante ac udir al St. Pauli Fischmarkt y demostrar que somos fuertes, negándonos a dejarle a la policía sus tácticas intimidatorias, no sólo por los esfuerzos del #noG20, sino porque todo el mundo está mirando cómo de fuerte es la respuesta a la policía militarizada que defiende a los líderes políticos. Las acciones descentralizadas sólo funcionarán si la acción principal concentra la suficiente fuerza como para abrir espacio para ello.



De todas formas, mientras que la gente llega a la zona de la mani, todavía quedan espacios abiertos para que la gente realice acciones en diferentes lugares en Hamburgo, Alemania y el mundo entero. Cuanto más impredecibles seamos, más espacio ocuparemos y más difícil será controlarnos. Es mucho más fácil contener a 30.000 personas en una protesta que ha sido anunciada que vigilar las manis y acciones por todo el país y el mundo. Hay varias acciones solidarias anunciadas por toda Alemania. Puedes salir y realizar cualquier muestra espontánea de solidaridad ahora mismo, conectando la lucha global contra el G20 con tu contexto local. Camaradas, contamos con vosotros.



Sigue la cobertura de CrimethInc. Traducción: ALB Noticias.

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38665

