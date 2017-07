Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Jornada Antirrepressiva (16/7) — Manresa Jornada Antirrepressiva

Diumenge 16 de Juliol 2017: Xerrades + Concerts a l'Ateneu Anarquista La Ruda (Manresa) Clica la imatge per una versió més gran

El Diumenge dia 16 de Juliol, a L'Ateneu Anarquista La Ruda de Manresa, hi haurà una jornada antirrepressiva on s'explicaran 3 casos repressius diferents: la PAHC Bages amb una acusació de banda criminal per part del banc BBVA, Straight Edge Madrid explicarà l'operació ICE i unes anarquistes explicaran l'operació Pandora i ens informaran sobre la situació de la companya presa a Aachen per expropiar bancs a Alemanya.



Les xerrades començaran a les 18.30h i a les 20.00h al pàrquing de La Ruda farem concerts de música hardcore amb bandes com Sendero (vegan straight edge, Chile)...



Hi haurà una barra amb aliments i begudes refrescants, tot això lliure d'explotació animal.



