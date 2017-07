Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral Amazon i pla d’ocupació: beneficis per empreses i engrunes pels treballadors En el primer trimestre d’aquest any va començar el procés de selecció per a la propera obertura del nou centre logístic de Amazon al Prat de Llobregat, l’activitat del qual començarà a la tardor de 2017.

Després de diferents informacions, finalment Promoció Econòmica del Prat va decidir obrir un termini d’inscripció a la seva borsa de treball, a partir de la qual es realitzarien les contractacions per a la nova plataforma logística. Segons explica a través d’un breu reportatge de TV3 Marta Mayordomo, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, la funció d’aquest àrea de l’ajuntament seria la de fer un seguiment detallat de cada persona que acudeixi a inscriure’s per a, posteriorment, posar en contacte amb l’empresa aquells perfils que més s’adeqüessin a les ofertes una vegada les rebessin.



La veritat és que aquest seguiment no ha resultat diferent a l’habitual o específic per a aquesta ocasió: les persones interessades acudeixen a Promoció, s’inscriuen o bé actualitzen el seu currículum facilitant la seva informació laboral i/o acadèmica detalladament, i se’ls insta a visitar periòdicament la web del Servei Local d´Ocupació amb l’objectiu que sigui la pròpia persona inscrita en la borsa d’ocupació l’encarregada de gestionar la seva candidatura. És a dir, un procediment estàndard sense intencionalitat aparent de trobar perfils específics per remetre’ls a l’empresa o de proporcionar orientació sobre la base d’uns llocs de treball concrets. A més, s’ha descobert que, tant les ofertes publicades a la web del SLO com unes altres dins d’aquest procés de selecció, seran gestionades per diferents empreses de treball temporal.



Costa intuir el paper de l’ajuntament en aquest procés i és difícil de creure que el fet d’estar inscrit/a en la borsa d’ocupació del Prat sigui una garantia davant de qualsevol candidatura de qualsevol de les ofertes que les ETTs anuncien als seus webs i que poden ser trobades fàcilment sense haver de passar per el «filtre» de l’ajuntament. Per contra, sembla un intent de penjar-se la medalla i amagar la falta de compromís per assegurar treball de qualitat per els/les pratenques, alhora que es converteixen en còmplices de les ETTs i, amb això, de la precarietat laboral. A més, cal afegir que l’Ajuntament ha «perdonat» a Amazon més de 12 milions d’euros en aplicar-li l’impost de construccions i instal·lacions com a magatzem de tipus mitjà, tot i que es tracta d’una instal·lació d’uns 60.000 m2 totalment robotitzada1 .



En definitiva, gens de nou sota el sol, sobretot si tenim en compte el pla d’ocupació anunciat per aquest 2017.





Pla d’ocupació: pa per a l’empresa, gana pel treballador

L’ajuntament anuncia a so de bombo i platerets2 un pla de 4.000.000 d’euros per fomentar l’ocupació i l’economia en la seva revista del mes de maig, dels quals 1.225.000 provindrien del pressupost municipal. Malgrat la propaganda, reconeixen la contractació temporal, l’atur de llarga durada, la dificultat de dones i joves per accedir al mercat laboral i les 1.913 persones aturades sense prestació, com a punts foscos al mercat de treball del Prat.



En el balanç del pla de 2016 parlen de 260 contractes laborals, dels quals no s’especifiquen les condicions (excepte els 38 del Pla Municipal d’Urgència Social), ni si es tracta o no de contractacions directes. D’altra banda, estan les 62 ajudes a emprenedors i les exempcions fiscals a 138 empreses. Si mirem les proporcions, entre les empreses beneficiades i els contractes creats resulta que per cada 200 beneficiats empresarials (62+ 138), hi ha 260 treballadors/es beneficiaris/es reals. El que no ens diuen és quantes d’aquestes persones contractades l’any passat segueixen encara treballant, com tampoc ens diuen com els va als/les emprenedors/ es: segons el Consell Econòmic i Social en l’informe de març de 2016, es reconeix que més del 60% de les noves empreses tanquen en els primers 3 anys de vida.



Ja en el pla de 2017, trobem que part dels 1,2 milions del pressupost municipal anirà destinada, bàsicament, a engreixar empreses privades que tenen per objectiu l’orientació i la formació, és a dir, a maquillar les dades de l’atur i no a crear ocupació. Podem dir que això beneficia a 719 persones, però no quantes d’elles acabaran sent contractades i, en cas que ho siguin, en quines condicions ho faran.



D’altra banda, el pla d’aquest any contempla que altres 374 aconsegueixin un contracte a través de les ajudes a la contractació, suposadament apostant fermament pel contracte indefinit i assegurant un sou de 1000 euros (871 nets) més prorrateig de les pagues. Però la veritat és que, en les ajudes a les empreses, també primen els contractes d’un any (no indefinits) amb 2000 euros, així fins a arribar als 5000 euros de prima per indefinits, per a aturats/ des de llarga durada. Tot això contrasta amb el Pla d’Ocupació d’Emergència Social, iniciativa de contractació directa que solament inclou 40 llocs de treball.



La concepció privatitzadora és clara: propaganda d’ajuda a les empreses. Segons l’ajuntament d’ICV, l’ocupació l’han d’oferir les empreses a partir dels seus interessos i beneficis: els milions han d’anar per a elles i no a resoldre la desocupació alhora que s’atenen les necessitats socials.



No estranya, doncs, el contrast entre l’escàs milió d’euros del pla d’ocupació enfront dels gairebé 12 milions que costarà el projecte d’enderrocament i posterior rehabilitació del teatre modernista de l’Artesà, un projecte megalòman que no respecta el llegat arquitectònic patrimoni cultural del nostre municipi. I, com dèiem al principi, la política amb Amazon els pinta de cos sencer: 12 milions per a l’empresa i ETTs i gana pels i les treballadores del Prat.

Raquel Riaños

Membre d’Alternativa d’Esquerres- El Prat de Llobregat

Notes

1 https://www.facebook.com/elprateconomia/videos/1886629198270017/

2 http://revista.elprat.cat/221/#24

Revista El Prat, maig 2017, pág 25-27

http://luchainternacionalista.org/spip.php?article3126 Mira també:

http://luchainternacionalista.org/spip.php?article3126



This work is in the public domain afegir comentari ...