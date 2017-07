Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme : educació i societat : xarxa i llibertat : altres temes : sense clasificar Manifest polític en defensa del salseig Manifest polític en defensa del salseig (xafardeig) com a eina essencial a l'hora de promoure la confiança, cohesió i cooperació grupals per tal de construir unes relacions més riques, plenes i saludables.

El salseig és i ha sigut històricament infravalorat i menyspreat. L'habitual adjectiu “xafarder” és considerat pràcticament un insult. Molta gent rural emigra a les grans ciutats en busca de l'anonimat, fugint dels judicis gratuïts sobre les seves vides privades que fan els veïns a través del salseig.



Es considera lleig parlar a l'esquena d'algú, ja que sovint ho fem per parlar malament d'algú. També ho considerem injust perquè la persona en qüestió no es pot defensar de les nostres calumnies.



L'altra gran raó per la qual repudiem el salseig és perquè no volem que salsejin sobre nosaltres i apliquem la bàsica regla de “allò que no desitgis per tu mateix, no ho facis als altres”. Tot i així, no podem ignorar totalment les nostres ànsies de salsejar—acceptem-ho obertament: ens encanten els cotis!! Com tots sabem de primera mà, és molt difícil mantenir en secret alguna notícia sorprenent sobre algú altre. Compartir un coti suculent és una temptació irresistible. Per això qui més qui menys, tothom acaba salsejant, potser no a la peixateria o altres espais públics però si amb les nostres relacions més íntimes.



