"Tantas veces nos desalojen, tantas veces volveremos a ocupar, la tierra es para quién la trabaja" Esta mañana se ha celebrado un juicio rápido contra 8 miembros del SAT a raíz del último desalojo de la finca de Somonte el pasado viernes día 30 de junio A las 9.30 de esta mañana estaban citados los activistas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Posadas, en Córdoba. Cuatro de ellos junto con el abogado han entrado al juzgado y han declarado, explicando los motivos por los que han reocupado la finca de Somonte: "lo que estamos pidiendo es que la tierra cumpla una función social, que se cumpla la ley 8/1984 de la ley de reforma agraria de Andalucía y que esa tierra sirva para dar trabajo" nos explica Oscar Reina, portavoz nacional del SAT.



Tras declarar los compañeros, se ha acordado la absolución de las ocho personas encausadas.



Según nos explica Reina “la situación en la que nos encontramos ahora es que seguimos dentro de Somonte, porque a las 24 horas de habernos desalojado volvimos a entrar y seguimos trabajando, seguimos recolectando la cosecha, seguimos sembrando, seguimos cultivando la tierra… Estamos a la espera del próximo juicio, que es el juicio general que tenemos en octubre. Esperamos que esta absolución sirva como precedente y como argumento ante ese juicio.”



Cara a ese juicio, el portavoz del SAT nos explica que “nos encontramos en la situación de que, a pesar de que hoy nos absuelven siguen pidiéndonos usurpación, daños y desobediencia y a algunos compañeros, como a mí, nos piden además desacato.



Tantas veces nos desalojen tantas veces volveremos a ocupar, porque la tierra es para quién la trabaja”

