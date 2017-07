Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Concierto pro-okupación Clica la imatge per una versió més gran

Concierto pro-okupación con las bandas:



Deserción - Oi! mal tocado desde Sant Andreu. Canciones contra la droga, a favor del deporte y el autocuidado. Mensajes de esperanza para una juventud perdida.



https://desercion.bandcamp.com/



Murisek - Punk Rock de pueblo y que v

​ivan los pueblos y mierda para Barcelona y las ciudades. Temas propios de su primer trabajo y grandes clasicos de hoy y de siempre.



https://murisek.bandcamp.com/releases



+ GRUPO POR CONFIRMAR



Además, tras la bandas pincharán DJ LUPIN y DJ MIQUELATED. Venid con ganas de mover el esqueleto y pasarlo bien.



Buen ambiente, bebida fresca y comida vegana.

Bono de ayuda voluntario



8 de julio a las 20:30

Rock and Trini

Via Favència, 441

08033 Barcelona

