El pleno d Galdakao muestra su solidaridad con l amigo dl preso Iker Lima y exige acabar con la dispersión, con l único voto en contra dl PP Al objeto de denunciar el accidente de tráfico sufrido por un vecino de Galdakao, en el viaje de vuelta de su visita en la prisión de Huelva al preso político galdakaoztarra Iker Lima el pasado 24 de junio, el pleno de Galdakao ha aprobado una moción en la que se muestra solidaridad con el accidentado y se exige el final del alejamiento de los presos, con los votos de PNV. EH Bildu, Galdakao Orain, Usansolo Herria e Irabazi, la abstención de los ediles del PSE-EE y el rechazo del PP.



“Asimismo, con el respeto escrupuloso de los derechos humanos que corresponden a un estado democrático de derecho” el Ayuntamiento solicita que “se den pasos reales para que se cumpla la ley vigente y, en ese sentido, solicita a Instituciones Penitenciarias que todos los presos/as vascas sean acercados a cárceles vascas, a fin de que la situación actual no suponga un castigo añadido, ni para los propios presos/as ni para sus familiares".



El acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento será dado a conocer a la Dirección de Instituciones Penitenciarias, al Defensor del Pueblo de España y al Ararteko de la CAV, así como al organismo Gogora del Gobierno Vasco.

