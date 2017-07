Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Clica la imatge per una versió més gran

Aquest matí de s'ha dut a terme una acció en solidaritat amb la lluita de les treballadores de metro de TMB a l'estació de Poble Sec (L3), coincidint amb l'aturada convocada per a cada dilluns a partir de les 7 AM.



L'acció ha consistit en l'apertura permanent de les portes d'accés i el sabotatge de les màquines expenedores de bitllets. Durant la intervenció s'ha explicat a les usuàries els motius de la mateixa, animant a recolzar la lluita d les treballadores no pagant el billet i informant que durant la vaga no s'efectuen controls del títol de transport.



03/07/2017

This work is in the public domain Comentaris Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Cuando a las 7,30 a:m se ponen 10 tipos de TMB y 6 Dde seguridad,a controlarlos billetes a los trabajadores o parados que van a currar o a la Inem mirando que no se haiga colado ninguno,tambien se solidarizaran los de TMB con nosotros? Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Molt bona accio. Que s'extengui la solidaritat als barris! Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro La solidaridad no se expresa a cambio de...



Esta es una manera de expresar la solidaridad con trabajadores y trabajadoras en su conflicto laboral con la empresa TMB, participada por el ayuntamiento de Barcelona (y ahí están varios partidos que se dicen de izquierdas y que poco o nada han hecho por su resolución)



Por otra parte, entiendo que también hay un gesto solidario hacia los trabajadores y trabajadoras, parados, estudiantes, pensionistas y todos los usuarios y usuarias del metro, invitándoles a que, por lo menos, el día que se convoca huelga, no paguen. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Hola por si no lo sabes la linea politica de lxs huelguistas es de reclamar el transporte publico gratuito, a parte han exigido que durante la huelga el metro sea de entrada libre. Saludos. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro No veo que se Abran los tornos los dias de Huelga para los trabajadores mas precarios que son los que no tienen medio de ir de otra manera al trabajo.la solidaridad esta muy Bien pero que sea para todos.gracias y menos demagogia Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Si abren los tornos se van a la calle, pero no tienen obligacion de decirle nada a nadie que se cuele asi que ya sabes que hay que hacer.





De todas maneras si tan preocupadx estas por la movilidad de paradxs y currelaa, ponte las pilas y actua como los que han hecho lxs de la noticia, en vez de emmerdar por internet.



Aqui la cosa esta muy clara, hay un conflicto y hay dos bandos: de un lado trabajadorxs y usuarixs en lucha, de otro la patronal y sus amigos del ayuntamiento y BCNenComu. Tu eliges. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Reclamas a los trabajadores y trabajadoras, lo que no exiges a TMB.



Que no revisen los billetes, que abran los tornos..., Así tú no tienes que hacer nada y si pasa algo, encima tienes la disculpa de que tú no has sido...



Compromiso por tu parte, ninguno.



Además, desconoces si algunos de los que han hecho la acción, trabajan o no en TMB. Hablas por hablar y para salvarle el culo a los amos de TMB, solo te ha faltado decir que cuando estaba el PSC en el "ajuntament" no se hacían huelgas en TMB.



Este es el nivel de intoxicadores que no hacen otra cosa. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Los parados que van esforzadamente a fichar a las 6 de la mañana... Eres redactor de la razon? Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro COMO se nota que no curras xaval...te vuelvo a decir que la solidaridad esta muy Bien pero que sea reciproca a ser possible por que si no siempre pringa el mismo.lo entiendes o te hago un Plano? Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Mas la connivencia que tienen los autobuseros del TMB con la Guardia Urbana ,tu ten un accidente o incidente y que sea la culpa de el de TMB, Veras quien te va a apoyar a ti.... Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Y si quieres te recuerdo quien entraba a trabajar a TMB Y en el metro antiguamente...te recuerdo que hasta se podia hacer la mili en el...COMO los estancos y las loterias...desde luego hay colectivos que se merecen mucho mas el apoyo y solidaridad.todo el apoya al trabajador precario. De TMB pero a ver si se va acabar apoyando luchas como las de la Guardia Urbana o los mossos.Mucha demagogia barata Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Mercedes Vidal troleando en tu zona ahora. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Solidarizandose con trabajadores con unas conditiones excelentes de trabajo(3000 euros mensuales los mas precarios) entre 5000 los maquinistas...hasta hace poco as jubilaban con el 100 por Cien de la paga,a partir de los 55.metro y buses parados para los hijos gratuitous hasta li

os 18,Seguros medicos de mutua Privada y dentista includos para toda la familia del trabajador,los maquinistas cobrando alrededor de los 5000 euros...nunca han levantais la viz ni han hecho h uelga por subidas incesantes del precio del billete....Y resultara que esta debe de ser la lucha de solidaridad de los anarquistas....vaya temazo...Asi nos va.... Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Propongo la proxima lucha de solidaridad anarquista con la proximo huelga de controladores aereos,puesto su precarizacion como obreros.



Eso si ,siendo nosotros el lumpen que solo tiene pan duro para comer...que decia aquel..Y tal,y tal...demagogia power. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro "Antiguamente" no es ahora. Si tu vives todavía en la época de las militarizaciones, no sé porqué usas internet, que es un invento de los militares USA.



Te repito, la solidaridad no se expresa a cambio de algo. Se expresa porque se siente. Nadie te está pidiendo que te solidarices, sin embargo tú sí reclamos solidaridad con "precarios", "parados" "trabajadores", etc Y además en abstracto.



¿Sabes lo que te podía contestar siguiendo tus lógicas absurdas? "Si eres un parado, es que no has luchado. Si eres un precario, es que te dejas explotar..."



En TMB nunca "se ha podido hacer la mili" y estaría bien que hicieras una relación de los colectivos que se merecen mucho más apoyo, y cuales no.



Aquí, quien hace demagogia "cara" y retorcida, eres tú cuando dices: "a ver si se va acabar apoyando luchas como las de la Guardia Urbana o los mossos".



No te necesitamos. Tú a nosotros tampoco, ya tienes al "ajuntament" y a sus esbirros. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Aquí hay quien reivindica el trabajo precario para todos. Algún sindicalistas de las organizaciones mayoritarias, seguramente o algún cargo de TMB o del ayuntamiento, que esos sí que están precarios y lo que cobran apenas les llega a fin de mes.



Aunque esos sueldos fuesen ciertos y esas condiciones laborales tan óptimas, como trabajadores deberíamos de reivindicar la igualdad con esas condiciones y no con las de los contratos basura y precarios.



Esos comentarios solo pueden ser de un canalla miserable que disfruta viendo cómo nos peleamos por una mierda de trabajo del que ni nos llega para vivir.



Quienes nos explotan son los patronos, no los trabajadores que tienen unas mejores condiciones laborales que las nuestras. Y si las tienen, será porque las han peleado. Ningún empresario regala nada...



Entendería tus comentarios si fueras un empresario o un provocador. Si eres un currante, aunque tus padres sean unas maravillosas personas, tú eres un malnacido. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Mira libertario de postal,a los anarquistas y al lumpen les importa una mierda tu defensa de trabajadores "clasistas y privilegiados" burgueses de 3000 euros al mes,TMB en una empresa publica con que la pagamos todos los trabajadores,los sueldos que co ran las cupulas(25-30personas) son escandalosos pero tambien es un escandalo que trabajadores elitistas que se levantan 33000 euros en 12 meses y luego no tienen reparos en ir a reprimir a el que se cuela en el metro con multas de 100 a 600 euros.Me parece muy Bien que quieran mantener o mejorar sus derechos(por cierto muchos de Ellos ni luchados ni conquistados si no "hererados" de la epoca del paquito.pero no veo por que el anarquismo debe solidarizarse con Ellos antes que con otros mucho mas desfavorecidos como el personal de limpieza de TMB que trabajan cada dia con Ellos y cobran 800 euros ,ademas estos Mismos trabajadores de TMB cuando se propuso que formaran parte de la plantilla de TMB votaron que no .Ves y defiende a estos clasistas trabajadores aburguesados que yo defendere a la limpieza, a las camareras de hotel,al parado y a las cajeras de super,y no defendere a los picas de TMB no a los mossos ni a la Urbana ni a los vilgila parkings no a las gruas municipales.para hacer amarillismo en TMB ya esta la UGT o tontos como tu.Al lumpen le importa una mierda tu defensa y luchas de trabajadores que cobran 3000 al new y quieren cobran 3500 pallasito. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Cuidado, que habla el portavoz del lumpen y del anarquismo barcelonés.



Con tus pataletas de ordenador, en esta huelga tu te pones del lado de Mercedes Vidal y los directivos chupasangre de TMB (que ésos sí que se llevan mucho más dinero y, además, público).



El discurso de "son unos privilegiados" ya apesta a derecha y parece que quisiera que todos cobráramos 5 la hora porque así, entonces, seríamos precarios de verdad y tendríamos el supuesto derecho a quejarnos legítimamente. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Ha quedado muy claro, tú no te vas a solidarizar con nadie porque en el momento en el que la precariedad en la limpieza, hostelería, supermercados, parados, etc..., deje de ser precario, ya "no es tu lucha". Por tanto, no vas a hacer nada en contra de la precariedad.



De los anarquistas no tienes ni idea y mucho menos del lumpen del que tanto hablas. Tu escribes desde un ordenador, con una conexión a internet y hablando en términos económicos de qué es lo que deben cobrar quienes tendrán tu solidaridad.



Aquí nadie pide caridad a la aristocracia anarquista. Por tanto, puedes seguir guardando tu solidaridad en la caja de regalo hasta que se te pudra por dentro. Ya vemos que la precariedad retrocede aterrorizada ante tu llamamiento solidario.



Como dicen los anarquistas, "la solidaridad no es palabra escrita..." Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro si ets de classe treballadora t'afecta la vaga de qualsevol col·lectiu de treballadors Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro p.s.



aquest tio és un intoxicador a sou Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Que les den a los de TMB estoy de acuerdo son unos parasitos que cobran demasiado bien y luego no perdonan ni una. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Discutir amb aquest tio és com discutir amb un feixista o un integrsita de l'opus dei.



Li podria exposar mil raons, el podries deixar en ridícul 100 vegades que el paio no es baixa del burro. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Jajaja,mira el dia que incorporen al personal de limpieza de TMB y todos los servicios externos que trabajan con Ellos cada dia con las Mismas condiciones y sueldos para todos ,con el beneplacito de los trabajadores de TMB en aprobacion en asamblea ,y luchen por la gratuidad del metro y bus y se pongan en huelga en solidaridad con los trabajadores precarios ante las subidas de precio del billete.entonces les apoyaremos,mientras tanto eso se la suda y solo buscan su beneficio economico personal como trabajadores elitistas a la vaga de PICAS y REVISORES DE BILLETES los apoyara tu Madre majo. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro jajaja cuando todo sea de tu agrado, tú, ya si eso, te levantas y luchas.



Ya he oído yo esa cancioncilla en el rollo okupi: cuando los de huelguistas de Teléfonica no sean machistas, yo me uniré a su lucha; cuando los huelgusitas de Teléfonica no apoyen la Colau, yo me uniré; cuando los huelguistas no estén en sindicatos mayoritarios o con delegados, yo me uniré; cuando los huelguistas no miren futbol los sábados, yo me uniré... es decir: cuando los huelguistas sean anarko-vegan-queer contra la dominación capitalista y vayan en bicicleta para no dañar el medioambiente, entonces, yo (persona ultracoherentemente revolucionària) me levantaré del sillón (o del ordenador) y me pondré codo con codo con los que forman parte de mi clase, aunque no cobren 5 la hora. O sea que si no son como yo, nada de nada.



A veces no se trata de argumentar, se trata de ver qué efectos producen nuestros razonamientos. ¿Y qué es lo que producen en este caso? La división entre trabajadores porque tu cobras más que yo, porque tu tienes trienios, porque... Vamos, que esa actitud sólo refuerza la derecha, los empresarios y fomenta la jungla social del yo y sólo yo en que vivimos. Y que al final, por h o por b, lo que hacemos es no hacer nada, que es lo quiere el poder de nosotros, tener-nos inactivas y enfrentadas entre nosotras. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro Demagogo, solidarizate con los trabajadores de clear channel o carril bcn bici, que ellos si que estan precarios y en huelga y no cobran 3000 euros al mes con los de TMB que nunca han movido el culo por nadie y cobran 4 veces mas que el companyero que les limpia la estacion ,sus lavabos, y sus me sad de trabajo...Demagogo barato. Re: Acció a Poble Sec en solidaritat amb la vaga de les treballadores de TMB a Metro ¿Trabajadores de clear channel o carril bcn bici?, pero si estos son la aristocracia de la precariedad elitista. Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.

