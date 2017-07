Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral Ocultación frente a accidente laboral en el montaje de los Conciertos de Viveros (Valencia) UN MONTADOR DE LAS GRADAS DE VIVEROS EN LA U.C.I.

LOS ORGANIZADORES Y EL AYUNTAMIENTO OCULTAN AL

PÚBLICO EL SUCESO. Foto: Treballadors en grades modificades ahir diumenge.



Durante la noche del pasado martes 27 al miércoles 28 de junio, un montador de las gradas para los Conciertos de Viveros cayó de la estructura y acabó en la U.C.I. del hospital con el diagnóstico de “muerte cerebral”.



El montaje de las gradas se llevó a cabo en condiciones precarias, una jornada demasiado larga y a temperaturas muy altas en un trabajo que requiere toda la atención y medidas de seguridad.



Desde que ocurrió esto, ni la asociación de empresarios del espectáculo (MúsicaproCV), ni la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular han emitido ningún comunicado, ni han querido dar ningún tipo de información.



El anuncio hecho por el concejal en mayo de unas “gradas elevadas y homologadas” para 950 personas como gran novedad de este año, ha quedado en unas gradas precintadas por los bomberos durante unos días por falta de seguridad, que han tenido que ser modificadas durante la jornada del domingo 2 de julio.



A día de hoy parece claro que:

• La caída de este trabajador y su situación actual (que desconocemos) no son un accidente más, sino la consecuencia necesaria de las condiciones precarias en que desarrollaba su trabajo.

• La indiferencia que han mostrado los promotores y el ayuntamiento ante el suceso demuestran que esta agente trata a los trabajadores como piezas desechables y sustituibles y no como personas.

• El silencio oficial y la ocultación deliberada de información hacen visible que a los organizadores de los Conciertos de Viveros les preocupa más su propia imagen que la transparencia informativa y las condiciones de trabajo de sus empleados.



¡¡L@S TRABAJADORES DE LOS CONCIERTOS DE VIVEROS QUEREMOS SABER!!

This work is in the public domain afegir comentari ...