Yo y mi Sombra. Toma control sobre tus datos ¿Qué son los rastros digitales?



A través de tu computadora (ordenador), teléfono celular (móvil) y otros dispositivos (digitales), vas dejando cientos de rastros digitales (también llamados 'rastros de datos') cada día: bits de información sobre ti que son creados, recolectados y almacenados.



Cuando se juntan tus rastros digitales para crear historias o perfiles sobre ti, éstos se convierten en sombras digitales y proporcionan a los demás una visión sobre tu vida que no necesariamente es la verdadera. De cualquier manera, una vez 'allí afuera', son casi imposibles de controlar

https://myshadow.org/es



