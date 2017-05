Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Activitats a la Sucursal del Banc Expropiat (22/5 – 28/5) – Novetats d’aquesta setmana a la Sucursal (Travessera de Gràcia 173)



Aquesta setmana, el Cinefòrum és el diumenge a les 20.30h a la plaça Revolució.



– Activitats



De dilluns a dijous, de 18h a 21h – Botiga gratis



Dilluns 22 de maig:

18h a 19h – Classe de català (nivell bàsic)

19h a 20h – Classe de català (nivell avançat)



Dimarts 23 de maig:

19:30h a 21h – Xarxa d’aliments



Dimecres 24 de maig:

18h a 21h – Taller de telar de cintura

18h a 21h – Taller de costura

19h a 21h – Classe d’anglès (nivell bàsic)



Dijous 25 de maig:

19:30 a 20:30h – Classe de francès (conversa)

20:30 a 21:30h – Classe de francès (nivell bàsic)



Divendres 26 de maig:

Tancat



Dissabte 27 de maig:

Tancat



Diumenge 28 de maig:

20.30h (Plaça Revolució) – Cinefòrum “La voz del viento: semillas en transición” (Carlos Pons, 2012, 92min)

Cicle del mes de maig “L’alimentació com a llavor de transformació”



– Si voleu proposar noves activitats o fer canvis horaris a les activitats actuals, envieu un correu a elbanc[at]riseup.net amb l’assumpte: Activitats + el tema del correu. Mira també:

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

https://twitter.com/Banc_Expropiat



