canada legaliza la zoolofia

CANADÁ LEGALIZA LA ZOOFILÍA, EL SEXO CON ANIMALES.



La Corte Suprema de Canadá dictaminó el pasado jueves 9, que ciertos actos sexuales entre los seres humanos y los animales son legales. En una decisión inesperada, absolvieron a un hombre que estaba siendo juzgado por violar a sus propias hijas por el cargo de “bestialidad”.



El hombre habría “pasado mantequilla de maní en los genitales de sus víctimas mientras que el perro lamía a su familia, él filmó el acto”.



Por siete votos contra uno, los jueces decidieron que a los seres humanos se les permita tener contacto sexual con animales si no hay “penetración”. En su decisión, el tribunal dictaminó que la ley actual, no define claramente lo que se considera bestialidad en el país.



Los abogados del hombre de iniciales DLW, cuestionaron la falta de claridad de la ley para que cancelarán los cargos en contra de su cliente.



Según lo informado por The Independent, la Suprema Corte entiende que “en esencia, la penetración es un acto que determina el delito”.



“DLW” había sido condenado a 16 años de prisión. La solicitud de anulación de dicha queja fue un intento de reducir la pena.



La jueza Rosalie Abella, fue la única de votar en contra, dijo que “los actos sexuales con animales son inherentemente de un desvío, incluso si no hay penetración”.



La decisión enfureció a los activistas por los derechos de los animales. Camille Labchuk, que dirige la ONG Animal Justice se quejó: “A partir de hoy, la ley canadiense da a los abusadores permiso para utilizar animales para su propia satisfacción sexual”.

