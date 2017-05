Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina ¿Qué es el chavismo crítico? Respondiendo a la desinformación de estos días En Venezuela hay desde hace un par de meses un proceso de insurrección anti-gubernamental dirigido y encabezado por la Oposición. Es bastante sabido el carácter reaccionario de la burguesía venezolana, y los intereses estratégicos de Estados Unidos, que pretenden acabar con el proceso venezolano para darle la estocada de muerte a la izquierda latinoamericana.



Para ello se ha generado una situación similar a la de Ucrania de 2013-14, en la que las calles estaban tomadas por grandes contingentes opositores que no dudaban en realizar disturbios y lanzar llamamientos de golpes de estado.



Y de la misma forma que en Ucrania, detrás de varios de los grupos organizadores hay un amplio abanico de ONGs, medios de comunicación y partidos políticos de todo signo que únicamente coinciden en la necesidad de revocar el gobierno.



Ahora bien, Maduro ha reaccionado convocando la Asamblea Constituyente. Esto es una maniobra para hacer un by-pass del parlamento nacional en manos de la Oposición. Pero a la vez el gobierno se apoya en las bases revolucionarias.



Nadie duda que gran parte de la problemática actual la ha provocado el mismo gobierno, que ha perdido todo el frescor de los años de Chavez, y ha dejado a su albedrío a la boliburguesía y el funcionariado del estado, proclives a la corrupción.



Pero no es menos cierto que millones de venezolanos que apoyan la revolución hoy por hoy quieren que ésta dé un paso más. Ahora se ve la Constituyente como ese paso. Es un punto de inflexión para avanzar.



Pero el título del artículo es sobre el "chavismo crítico". Para que haya un chavismo crítico tiene que haber un chavismo oficial. Pues bien, éste se basa en un modelo de revolución similar a la revolución cubana, en el que el gobierno "simboliza" la revolución (y la escenifica mediáticamente). En esta función pasiva se encuentran millones de personas. Es puro seguidismo de un gobierno que les beneficia, pero no se implican más allá del voto.



Pero en el proceso bolivariano siempre ha existido una "galaxia" de izquierda revolucionaria que exigen que el proceso camine hasta sus últimas consecuencias. Eso es el chavimo crítico. Es "chavismo" porque éste es el nombre que recibe el movimiento popular, y es "crítico" porque no aceptan las directrices del gobierno porque ya tienen las suyas propias.



En su caso se basan en la fuerza de las organizaciones comunitarias de base, en las Comunas, en la educación popular, en los barrios, etc. Y se puede decir que es un movimiento muy plural, pero a la vez muy vivo. Está interconectado con el chavismo a través de muchos foros y espacios compartidos, pero a la vez se muestran partidarios de crear otro modelo de sociedad, que es lo que se llama últimamente como "Estado Comunal", que vendría a ser sustituir el municipio por la comuna como elemento fundamental del estado.



Como vemos, si apoyan a Maduro es de forma utilitarista, ya que éste ha prometido una Constituyente donde su punto 4 nada menos que dice: "Constitucionalizar las comunas y los consejos comunales para llevarlos al rango constitucional más alto por ser nuevas formas de la democracia participativa y protagónica.

"



Para hacerlo más entendible, en Venezuela existe un contrapoder popular, que ya se plantea formar autogobiernos a nivel local (llamados "autogobiernos comunales"). Sin duda esta es la fuerza real de la revolución y no el "chavismo oficial".



De las 1730 comunas y todas las organizaciones populares del país sale la mayor parte de la resistencia a la Oposición, porque son perfectamente conscientes que si la Oposición se hace con el poder, las primeras sacrificadas serán ellas. Y que la Oposición derramará sangre. Lamentablemente hoy por hoy no existen posiciones intermedias en Venezuela, que se ha polarizado definitivamente.



Si quieren saber dónde están aquellos anarquistas chavistas que había hace unos años, pues es en este chavismo crítico donde los tienen que buscar. De hecho han tirado hacia la izquierda de sus movimientos y hoy por hoy operan en Los Comuneros, Corriente Autogestionaria de Venezuela, la Plataforma Uníos, Comunidades al Mando (las Montoneras), la Red de Comunicación Popular, en un sector del PCV, Colectivo Acción Revolucionaria... algunas consideradas libertarias o autogestionarias.



En definitiva, que aquellos anarquistas se han disuelto en el movimiento popular y ya no disputan la "identidad", la etiqueta "anarquista". Ésta ha ido a parar a El Libertario que no tiene reparos en difundir una "rebelión popular" anti-gobierno sin tercera vía, sin propuesta. Solamente es un "que caiga el gobierno" sin mencionar que cuando caiga el gobierno tomará el poder la Oposición, que no tendrá piedad de las organizaciones populares que hoy llevan a cabo la socialización de la economía, desde abajo y a la izquierda. Esta misma postura la ha tomado también el trotskismo venezolano, con un análisis muy similar al que hicieron en Siria (la prioridad es derrocar a Al Assad, aquí a Maduro... luego, ya se verá. Y en Siria llegó el Yihadismo, y aquí los paramilitares están cada día en más lugares).



Aquí se ponen de manifiesto la existencia de dos "anarquismos". El anarquismo anti-poder, anti-gobierno y anti-estado, que desearía tumbar todos los gobiernos (en abstracto), pero que puede ser utilizado instrumentalmente como un peón del neoliberalismo internacional porque no tiene fuerzas para construir una tercera vía revolucionaria; o el anarquismo izquierdista, popular, que se acaba metiendo en los movimientos populares para llevar la revolución lo más lejos posible. En este caso la tercera vía revolucionaria se encuentra dentro del movimiento popular amplio, de igual forma que los libertarios y anarcosindicalistas de la CNT y de la FAI prefirieron instrumentalmente apoyar a la República que dejarla morir. Y gracias a ello pudieron llevar a cabo una revolución social en aquel país (que fue derrotada por la República, pero esto es otra guerra que tendrá que librar el movimiento popular en el futuro. Hoy la prioridad es que no venza el fascismo y que se apruebe una Constituyente, que sea un paso hacia la consolidación de la fuerza de los de abajo).

This work is in the public domain afegir comentari ...