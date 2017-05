Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió [Audio] Historia y reflexión de la lucha anticarcelaria desde la transición hasta la actualidad en el estado español Varios y valiosos testimonios sobre la resistencia y la lucha por la libertad y la dignidad dentro de las cárceles del estado. Daniel Pont, Manolo Martínez, Gabriel Pombo, Fernando y Pepe relatan el oscurantismo y opacidad de todos los abusos y falta de derechos que padecen los presos. Pero también hablan de resistencia y lucha por la dignidad Escucha la charla completa en el enlace http://www.ivoox.com/historia-reflexion-lucha-anticarcelaria-desde-audio Mira també:

