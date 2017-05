Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : globalització neoliberal : criminalització i repressió : amèrica llatina Liga Anarquista de Río de Janeiro: Nota de apoyo al pueblo y anarquistas de Venezuela ueves, 18 de mayo de 2017

Desde la acentuada caída en el precio del barril de petróleo, Venezuela se encuentra profundamente en una crisis económica y social que colca a grandes parcelas de la población en conflicto con el estado Venezolano. Descascarándose entonces el carácter represivo del régimen implantado en aquel país, desde el gobierno de Chávez y ahora bajo el mando de Maduro. Cada día llegan relatos de grupos anarquistas venezolanos y de otras regiones de América Latina -que su mayor expresión son las páginas del periódico El Libertario- y nos traen el conocimiento de las duras penas que han vivido los pueblos de Venezuela.



La represión a las manifestaciones desenmascara un Estado militarizado que se ha sostenido en el discurso del “poder popular” y masacrado a los que discrepaban de su posición entreguista al gran capital transnacional petrolero y financiero, como los acuerdos con Chevron y IIRSA (La Iniciativa de Integración Infraestructura Regional Suramericana). El gobierno de Maduro y sus asambleas buscan desesperadamente agarrarse al poder que le queda, aunque para mantener el orden social se pone mano de la acusación de civiles en tribunales militares, la formación de milicias paramilitares de exterminio, la manipulación de fotos e informaciones, Amenaza constante del desabastecimiento de víveres y de las necesidades más básicas de la población.



La IFA-BR expresa nuestra más profunda solidaridad a los que se ha levantado por cambios profundos en la sociedad venezolana de carácter anarquista. No por aquellos que lo hacen por juguetes políticos, partidarios y tramas de camarilla, ni por la burguesía ni por los burócratas militarizados que porta la bandera de la supuesta revolución bolivariana. Nos juntamos a los trabajadores, estudiantes, comunidades indígenas, grupos anarquistas, autónomos y toda la expresión legítima de aquellos que se han posicionado desde abajo en un llamamiento necesario y “desesperado” por una ruptura profunda ante las calamidades y la represión inaceptable a la que están expuestos . Es con estos que sigue nuestra solidaridad y nuestro más profundo respeto y solidaridad más allá de las fronteras. Llamamos a individuos y colectivos anarquistas y libertarios de Brasil, América Latina y el Mundo que den apoyo a través de boicots, manifestaciones, que demuestren su solidaridad a través de cartas, noticias y denuncias fortaleciendo la resistencia y la lucha de las agrupaciones que enfrentan el gobierno de excepción De Maduro y denuncien al Estado militarizado venezolano que reprime a la población.



A continuación dejamos alguna compilación de enlaces con informaciones sobre el cuadro actual de Venezuela desde la perspectiva de los anarquistas y libertarios. Llamamos a los compañeros y compañeras que estén atentos a estas informaciones para que no caigamos en la trampa de hacer del apoyo y de la solidaridad sólo una palabra vacía. Abajo los militares. Abajo los capitalistas. Por la justicia social, por la conquista de la libertad a toda la gente que resistió y lucha en Venezuela.



Traducción: Grupo Acracia (FALV/IFA)





[Tomado de https://ligarj.wordpress.com/2017/05/17/nota-de-apoio-ao-povo-e-aos-anar/]

