Notícies :: especulació i okupació [BCN] Urgente: Desalojo de La Jungla En estos momentos se está produciendo el desalojo de la Jungla!



Estan desallotjant La Jungla, es necessita suport per evitar el desallotjament.

Carrer Arc de Sant Martí 98 metro Maragall L4-L5 (Guinardò) Desde las 8.00h de la mañana los Mossos están desalojando sin previo aviso a lxs habitantes de la Jungla, CSO de Barcelona okupado desde hace más de 18 años.

El proximo dia 31 Mayo unxs de lxs habitantes tendrán un jucio por un fuego en el que se quemó una kasita autoconstruida accidentalmente hace casi 2 meses dentro de la finca okupada de La Jungla.

Solidaridad y fuerza!

Viva la okupación!

