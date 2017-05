Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina En 10 claves: por qué el chavismo crítico dice que en el país hay "una rebelión popular" Clica la imatge per una versió més gran

Contrapunto.org/Aporrea



"Nos negamos rotundamente a descalificar estos estallidos sociales como 'acciones vandálicas', 'actos terroristas' o 'golpistas', tal como lo viene haciendo el gobierno desde los medios oficiales", remarcaron



Voces del chavismo no solo rechazan la convocatoria a una asamblea constituyente que hizo el presidente Nicolás Maduro, sino que aseguran que la jornada de protestas indica que se está gestando "una rebelión popular".



En un documento difundido este viernes en la noche, la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico calificó como "una estafa de asamblea nacional constituyente" lo que propone el Gobierno Nacional. También reivindicó el derecho a la protesta ante lo que calificaron como "el paquetazo" de Maduro.





Este es, en claves, el pronunciamiento de la plataforma, suscrito por seis organizaciones; entre otras, Marea Socialista y el Sindicato de Trabajadores de la UCV.



Constituyente no es una propuesta sino una imposición: la Plataforma rechaza el intento de imponer "una estafa de asamblea nacional constituyente desprovista de verdadera soberanía popular". Considera que "no es una propuesta sino una imposición del gobierno de Maduro" y advierte que esta iniciativa la toma "un gobierno deslegitimado y con un alto rechazo popular que lo hace carecer del liderazgo y la confianza necesaria para ponerse al frente de un genuino proceso constituyente".

El Gobierno se garantiza más de la mitad de los delegados a la constituyente: este sector del chavismo crítico "intenta imponerle al pueblo una asamblea constituyente sectorizada y corporativizada, cuyas bases comiciales unilateralmente también las impone garantizándose más de la mitad de los delegados a la misma, siendo esta una vulgar copia de los congresos del PSUV y de la patria, manejados a su antojo por la cúpula gobernante".



El problema es el hambre, no la Constitución: con la propuesta de la constituyente "el gobierno intenta evadir su responsabilidad en la catástrofe que vive el pueblo venezolano, y es una maniobra para distraer la atención de nuestros verdaderos problemas, como son el hambre, la falta de comida, la inflación, los salarios destruidos". Los chavistas críticos se preguntan "si el problema central que vivimos los venezolanos es por la Constitución del 99 o por una gestión gubernamental terrible y descarada a favor del capital".



Con la constituyente el Gobierno busca perpetuarse en el poder. "En rigor lo que busca el gobierno es avanzar en medidas totalitarias y seguir restringiendo las libertades democráticas. Cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder, a través de una "Asamblea Constituyente" hecha a su medida. En el fondo están despellejando el ejercicio democrático, hasta el punto que no pueden realizar ningún proceso electoral, ni siquiera en los sindicatos, porque se saben derrotados", alertaron.



Chavismo crítico reivindica derecho a la protesta. "Reivindicamos categóricamente el derecho a la protesta y a la movilización del pueblo por sus propios intereses y al margen de ambas cúpulas", subraya la Plataforma. Lo hace "en razón de la dramática situación que lo afecta, que hace estragos en su cotidianidad y que lo hace víctima de la escasez de alimentos, medicinas, de la inseguridad, de la corrupción y de su cada vez más precarias condiciones de existencia, lo cual es responsabilidad absoluta de este gobierno hambreador, corrupto y represivo".



En Venezuela avanza una rebelión popular. Según los voceros del chavismo crítico, "se viene gestando una rebelión popular, la cual se asoma sin vínculos ni identidad política con la MUD, pues comienza a ser fruto genuino de la desesperación, orfandad e indignación popular". Es consecuencia, igualmente, de la rabia popular "acumulada ante la estafa política de la cual ha sido víctima por parte de quienes se autoproclaman 'hijos de Chávez': por sus mentiras recurrentes y por el terrible "paquetazo" del gobierno de Maduro".

Hay evidencias de que el pueblo "paso a paso ha venido perdiendo el miedo y zafándose del férreo control y chantaje de los distintos mecanismos planificados por el gobierno (los CLAP, Carné de la Patria, etc.)". Hay "expresiones de rebeliones y pobladas que cada vez son más continuas".



Las bases de la MUD y del PSUV no deben servir como "carne de cañón" para los intereses de las cúpulas. "Exhortamos al pueblo venezolano, incluyendo a las bases de la MUD y del PSUV-GPP, a no servir de 'carne de cañón' en las disputas por el control de la renta petrolera y del poder político para sus propios fines, que mantienen dos cúpulas procapitalistas, corruptas y entreguistas, las cuales no tienen ninguna conexión ni sintonía con los intereses y expectativas del pueblo trabajador", enfatizaron. Para las y los activistas "no vale la pena volver a derramar una sola gota de sangre venezolana por estas cúpulas tránsfugas".



Los estallidos sociales no son "actos terroristas". La Plataforma reiteró que se niega rotundamente "a descalificar estos estallidos sociales como 'acciones vandálicas', 'actos terroristas' o 'golpistas', tal como lo viene haciendo el gobierno desde los medios oficiales, incurriendo en el reaccionario e hipócrita discurso de quienes hace 28 años atrás también llamaron 'delincuentes' y 'subversivos" a quienes protestaron el 27 de Febrero del 1989. "Incluso la MUD toma distancia de las protestas y saqueos que son consecuencia de la ira y frustración de los pobres, dejando al descubierto su carácter antipopular".



Hay expresiones crudas "de la frustración e indignación popular". Un estallido social "es un proceso que refleja la desesperación de la gente, causada por el hambre, el desempleo, la incertidumbre, que lleva a millones de trabajadores, jóvenes y sectores populares a saquear, a buscar comida de cualquier forma, que le arrebatan todos los días los empresarios y comerciantes. Un hecho que no se atiene a formalidades jurídicas, políticas o morales pues son expresiones crudas y dramáticas de la frustración e indignación popular", remarcaron.

Llaman a una lucha nacional contra la convocatoria a constituyente. "Consideramos necesario que desde el seno de estas organizaciones e impulsadas por ellas se realicen asambleas, reuniones y foros por la base, para discutir las acciones a tomar de manera unitaria, para expresar el rechazo y preparar una lucha nacional contra esta fraudulenta 'convocatoria' burocrática y para enfrentar el ajuste que afecta al pueblo pobre".



A continuación el pronunciamiento de la Plataforma del Pueblo en Lucha y el Chavismo Crítico:



Rechazamos el intento de imponer una Constituyente tramposa y antidemocrática



La Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico rechaza enérgicamente el intento de imponer, por parte del gobierno de Maduro, una estafa de "Asamblea Nacional Constituyente" desprovista de verdadera Soberanía Popular.



Lo primero que queremos dejar claro como Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Critico, es nuestra más absoluta convicción de que el tema constituyente no es un asunto meramente jurídico, ni mucho menos restringido a "expertos" constitucionalistas, es fundamentalmente un asunto político, cuyo auténtico protagonista y sujeto debería ser el Pueblo Trabajador. En tal razón, la mencionada "propuesta" es un absoluto contrasentido, por un lado, porque no es una propuesta sino una imposición del gobierno de Maduro, quien es el que está tomando "la iniciativa", al no consultar con el Poder Originario, es decir, con el pueblo si está de acuerdo o no con "la asamblea nacional constituyente", y por el otro, porque el mismo es un gobierno deslegitimado y con un alto rechazo popular que lo hace carecer del liderazgo y la confianza necesaria para ponerse al frente de un genuino proceso constituyente. Además viene aplicando un brutal paquete de ajuste, que reprime y nos mata de hambre, convirtiéndose en los hechos en la verdadera manzana de la discordia en el marco de la terrible tragedia social que estamos viviendo. Es tal su zamarrería y descaro que intenta imponerle al pueblo una asamblea constituyente sectorizada y corporativizada, cuyas bases comiciales unilateralmente también las impone garantizándose más de la mitad de los delegados a la misma, siendo esta una vulgar copia de los congresos del PSUV y "de la patria", manejados a su antojo por la cúpula gobernante. Con esta "propuesta de Asamblea Constituyente", el gobierno intenta evadir su responsabilidad en la catástrofe que vive el pueblo venezolano, y es una maniobra para distraer la atención de nuestros verdaderos problemas, como son el hambre, la falta de comida, la inflación, los salarios destruidos. Además, una verdadera Constituyente es un proceso de Revolución Permanente cuyo protagonismo decisivo lo ejerce el pueblo de manera cotidiana a través del debate de las cuestiones fundamentales del país, no en eventos epilépticos creados disparatadamente por las mismas cúpulas, quienes relegan el Poder Originario para hacer de la democracia solo una frase vacía y al propio pueblo como un instrumento para su manipulación. Por otra parte, habría que preguntarse si el problema central que vivimos los venezolanos es por la Constitución del 99 o por una gestión gubernamental terrible y descarada a favor del capital.



Tampoco es un instrumento, como dicen: "superior para la "paz" ni para desarrollar "un nuevo modelo productivo". En rigor lo que busca el gobierno es avanzar en medidas totalitarias y seguir restringiendo las libertades democráticas. Cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder, a través de una "Asamblea Constituyente" hecha a su medida. En el fondo están despellejando el ejercicio democrático, hasta el punto que no pueden realizar ningún proceso electoral, ni siquiera en los sindicatos, porque se saben derrotados.



REIVINDICAMOS EL DERECHO A LA PROTESTA Y APOSTAMOS A LA MOVILIZACION DEL PUEBLO



Reivindicamos categóricamente el derecho a la protesta y a la movilización del pueblo por sus propios intereses y al margen de ambas cúpulas, en razón de la dramática situación que lo afecta, que hace estragos en su cotidianidad y que lo hace víctima de la escasez de alimentos, medicinas, de la inseguridad, de la corrupción y de su cada vez más precarias condiciones de existencia lo cual es responsabilidad absoluta de este gobierno hambreador, corrupto y represivo.



De lo anteriormente expuesto afirmamos que se viene gestando una rebelión popular, la cual se asoma sin vínculos ni identidad política con la MUD, pues comienza a ser fruto genuino de la desesperación, orfandad e indignación popular, de su rabia acumulada ante la estafa política de la cual ha sido víctima por parte de quienes se autoproclaman "hijos de Chávez": por sus mentiras recurrentes y por el terrible "paquetazo" del gobierno de Maduro.



Hay evidencias que en estos momentos el pueblo paso a paso ha venido perdiendo el miedo y zafándose del férreo control y chantaje de los distintos mecanismos planificados por el gobierno (los Clap, Carnet de la Patria, etc.), así lo vienen confirmando pobladas como las de Cumaná, Ciudad Bolívar, Pto. La Cruz, Maturín, Maracaibo, Mérida, Valera, San Cristóbal, Maracay, Valencia, y La Vega, en Caracas ocurridas a lo largo del 2016, y más recientemente en el 2017, El Valle, San Martín, La Vega, El Paraíso, Barrio 5 de Julio en Petare, Mérida, San Cristóbal, Valencia, Los Teques, Guarenas, Altos Mirándinos, Catia, San Bernardino, y otras expresiones de rebeliones y pobladas que cada vez son más continuas.



Reivindicamos el derecho a las protestas que se desarrollan en el país, exhortamos al pueblo venezolano, incluyendo a las bases de la MUD y del PSUV-GPP, a no servir de "carne de cañón" en las disputas por el control de la renta petrolera y del poder político para sus propios fines, que mantienen dos cúpulas pro capitalistas, corruptas y entreguistas, las cuales no tienen ninguna conexión ni sintonía con los intereses y expectativas del pueblo trabajador. ¡No vale la pena volver a derramar una sola gota de sangre venezolana por estas cúpulas tránsfugas!



Nos negamos rotundamente a descalificar estos estallidos sociales como "acciones vandálicas", "actos terroristas" o "golpistas", tal como lo viene haciendo el gobierno desde los medios oficiales, incurriendo en el reaccionario e hipócrita discurso de quienes hace 28 años atrás también llamaron "delincuentes" y "subversivos", una manera de calificar hoy al pueblo indignado y que ayer se lanzó a las calles un 27 de Febrero del 1989. Incluso la MUD toma distancia de las protestas y saqueos que son consecuencia de la ira y frustración de los pobres, dejando al descubierto su carácter antipopular.



Y es que un estallido social es un proceso que refleja la desesperación de la gente, causada por el hambre, el desempleo, la incertidumbre, que lleva a millones de trabajadores, jóvenes y sectores populares a saquear, a buscar comida de cualquier forma, que le arrebatan todos los días los empresarios y comerciantes. Un hecho que no se atiene a formalidades jurídicas, políticas o morales pues son expresiones crudas y dramáticas de la frustración e indignación popular.



Otra interpretación de estos hechos es una falsedad y se corresponde con la idealización burguesa de la historia, no le hacemos exégesis a la muerte ni a la tragedia humana pero estos estallidos sociales confirman en toda su contundencia y crudeza, sin hipocresías, la frase de Marx: "La violencia es la partera de la historia".



Jamás los revolucionarios ante la rebeldía y movilización popular podríamos optar por apaciguar o intentar "enviar a sus casas" al pueblo, pues movilizado y construyendo un plan autonomo es la única garantía de que las cúpulas no lo releguen de las decisiones fundamentales y del futuro del país, del cual es su único y verdadero dueño.



Por último, llamamos a la Plataforma de Defensa de la Constitución, a la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, a la Plataforma por la Auditoría Pública y Ciudadana, a las organizaciones de izquierda, sindicatos y organizaciones populares y estudiantiles, a que unitariamente convoquemos un piquete-rueda de prensa en la Fiscalía rechazando la farsa de la Asamblea Constituyente.



Seguidamente, consideramos necesario que desde el seno de estas organizaciones e impulsadas por ellas se realicen asambleas, reuniones y foros por la base, para discutir las acciones a tomar de manera unitaria, para expresar el rechazo y preparar una lucha nacional contra esta fraudulenta "convocatoria" burocrática y para enfrentar el ajuste que afecta al pueblo pobre



Por LA PLATAFORMA DEL PUEBLO EN LUCHA Y DEL CHAVISMO CRITICO



Sirtra Salud Dtto Capital

Unidad Socialista de Trabajadores (UST)

SINATRA –UCV

Partido Socialismo y Libertad PSL

Programa "Tripalium, Memorias de la Clase"

Marea Socialista Mira també:

http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2017/05/en-10-claves-por-que-el-chavismo.html

http://



This work is in the public domain afegir comentari ...