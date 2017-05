Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió cartas a presxs las cloacas del estado busca cualquier escusa para interrumpir la solidaridad. Clica la imatge per una versió més gran

nos llega noticias de compañerxs, que no reciben correo por no tener remitente o tenerlo como asociación/colectivo.



se hace un llamamiento a no parar con la solidaridad con lxs compañerxs presxs, y si se hace por correo, debemos tener en cuenta que si las cartas no contienen nombre y apellidos y dirección en el remitente(ficción para preservar la intimidad si es necesario).



que no pare la solidaridad con lxs compañerxs!!

fuego contra los muros!!!

