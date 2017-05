Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral La patronal tambien usa change.org Usan argumentos bien parecidos a los de aquí con el Mobile World Congress:



«¿Qué clase de sindicalista hace un paro general el mismo día en que Buenos Aires es sede del Foro Económico Mundial?

Allí estarán reunidos los principales hombres de negocios de la región. Son las personas que decidirán las inversiones que el país necesita para generar el empleo y las mejoras que todos anhelamos para terminar con el 'malestar general'.

¿Y los recibimos con una huelga?» Mira també:

https://www.change.org/p/levanten-el-paro-nacional-del-6-de-abril-paronacional



This work is in the public domain afegir comentari ...