Presentació del llibre "AGOSTO NEGRO" i Cinema documental “IN PRISON MY WHOLE LIFE”

Aquest dijous 18 de maig (2017), a les 19h, presentem el llibre "Agosto Negro. Presas y presos políticos en pie de lucha", acompanyant la projecció del documental "In prison my whole life" (Toda mi vida en prisión, 2007).



Totes dues activitats tracten de les lluites i condicions de vida de les persones preses afroamericanes als EUA. Entrada lliure. Clica la imatge per una versió més gran

- “Agosto Negro” ha estat editat pels col·lectius Subversiones (México) i Pensaré Cartoneras (València). La presentació serà a càrrec de Pensaré Cartoneras, Adherentes Barcelona i el Comité de Solidaritat amb Leonard Peltier.



En conmemoración a la tradición de Agosto Negro (Black August) que surgió en los años 70 para honrar a George Jackson y otros compañeros del movimiento revolucionario dentro de las prisiones de California, nos solidarizamos con decenas de presas y presos políticos del Movimiento de Liberación Negra encarcelados en las prisiones de Estados Unidos durante décadas.



- “In prison my whole life”, de Marc Evans, narra la vida i lluita de Mumia Abu-Jamal, periodista i activista Black Panther empresonat des del 1981 en un cas evident de muntatge policial i venjança de l’Estat.



La Cinétika, centre social autònom, feminista i anticapitalista

Rambla de Fabra i Puig 28



https://lacinetika.wordpress.com

https://adherentesalasextabcn.wordpress.com

https://cslpbarcelona.wordpress.com

