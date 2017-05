Desallotjament de la Sucursal? Preparem la defensa del Banc Expropiat!

La propietat ens denuncia i la justícia ens cita a declarar… A finals de març del 2017 vam rebre una notificació dels jutjats de Barcelona dirigida als ignorats ocupants (1) de Travessera de Gràcia 173 que ens citava a comparèixer a un judici verbal de desnonament per precari. (2) Se’ns cita a declarar per tal de respondre a la demanda que la propietat del local ha iniciat contra nosaltres per l’ocupació de la Sucursal del Banc Expropiat. La propietat indica que la quantia de la demanda és de 24.000 € (corresponents al pagament dels 10 mesos de lloguer que no ha rebut de les ocupants) i suplica al jutjat que s’encarregui de tornar la possessió del local a les seves propietàries, a més a més de voler-nos condemnar a pagar les costes del judici. Donat que cap de nosaltres va comparèixer als jutjats per tal d’identificar-se com a ocupant de l’immoble, l’administració de justícia ens va declarar en rebel·lia processal, realitzant així el judici verbal sense nosaltres. …però no tenim res a declarar davant d’un jutjat… Sabem que la justícia no és un agent neutral en aquest conflicte. Com ja ha quedat demostrat en moltíssimes ocasions, la justícia obeeix als interessos de les classes dominants i pretén condemnar-nos a les oprimides a una posició de submissió i obediència a les seves lleis que tan sols serveixen per mantenir l’ordre social, polític i econòmic. Nosaltres hem decidit no jugar aquesta carta, pel caràcter i l’objectiu que tenia l’ocupació de la Sucursal i perquè sabem de la frustració i la ràbia que genera formar part d’un joc on les cartes estan marcades i on el guanyador està decidit abans de començar la partida. …la nostra resposta la trobaran als carrers! L’ocupació de la Sucursal responia a la necessitat que tenia el projecte del Banc Expropiat de tenir un espai físic on poder seguir desenvolupant la nostra activitat política i, alhora, també volíem utilitzar aquesta ocupació com una eina per denunciar l’especulació immobiliària, lluitar contra la propietat privada que la genera i reivindicar la col·lectivització i l’expropiació com una pràctica totalment legítima. Les diferents formes que tenim de respondre a un desallotjament ens serveixen per visibilitzar el conflicte que genera les desigualtats en les quals es basa el sistema capitalista i és una forma d’oposar-nos a l’autoritat exercida per l’Estat i els seus mecanismes, tant judicials com policials. També ens serveixen per prendre consciència de la força de la nostra acció col·lectiva i per enviar un missatge de confrontació als especuladors i a la resta de responsables dels processos de gentrificació i elitització que patim al barri. Per aquests motius hem decidit no abandonar l’espai i no marxar voluntàriament de la Sucursal. Així doncs, mantindrem totes les activitats durant l’horari d’obertura habitual perquè creiem important seguir donant vida a l’espai i el projecte. A finals d’abril, el Jutjat de Primera Instancia nº32 de Barcelona ha emès la sentència en la qual ens condemna a abandonar la Sucursal, pagar les costes de judici i —atenció—! no «inquietar o pertorbar» les propietàries un cop haguessin recuperat el local. Segons els terminis judicials el llançament (3) es podria efectuar a partir de principis de juny. Per ara no tenim cap data concreta pel desallotjament. Durant les pròximes setmanes es faran públiques algunes informacions sobre les propietàries de la Sucursal, un altre cas d’especulació immobiliària protagonitzat per particulars o «petites» propietàries que guarda certes similituds amb el cas de la família Bravo Solano (responsable del desallotjament del Banc Expropiat). També anunciarem quines accions volem dur a terme per respondre a aquesta amenaça de desallotjament i us comunicarem les diverses formes de solidaritzar-vos i participar d’aquest procés. Si teniu qualsevol dubte, comentari o aportació podeu dirigir-vos directament a la Sucursal del Banc Expropiat o enviar-nos un correu a: elbanc[at]riseup.net Més informació a: – La Sucursal del Banc Expropiat: Travessera de Gràcia 173

– Bloc: http://www.bancexpropiatgracia.wordpress.com

– Twitter: @Banc_Expropiat Banc Expropiat

15 de maig del 2017, Vila de Gràcia 1 Terme que s’utilitza per referir-se a les ocupants de l’immoble quan els jutjats no han identificat cap persona com a tal. 2 Tipus de procediment judicial que s’utilitza per desallotjar un immoble per la via civil. 3 En aquest tipus de procediment, la data de llançament (primer intent de desallotjament) sol ser el dia en que la comitiva judicial, probablement acompanyada d’alguna patrulla dels mossos d’esquadra i de les representants de la propietat, es persona al local per comprovar si les ocupants han marxat voluntàriament.