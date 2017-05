Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder venezuela, la cia, y los hnos. de marx No se dejen confundir por las mentiras que difunde la izquierda autoritaria stalinista

El Chavismo modifico la constitución para permitir la entrada como socios de ls empresas trasnacionales a la industria petrolera

Petro Piar es mitad de Chevron y es la primera beneficiada con la faja petrolifera del Orinoco

ellos se dicen anti imperialistas pero el petroleo de la 5ta flota se lo vende Venezuela

Clica la imatge per una versió més gran

Compas no se si han visto la situación por la que esta atravesando Venezuela : En la época neoliberal de los 90' T. Petkoff ofrecía los "bonos del hambre" para palear los saldos sociales por compromisos con el FMI...

En la década del 2000 H. Chavez, congelo las tasas de intéres, mantuvo los subsidios generales y anclo el Bolívar a un valor ficticio en la tasa de cambio para USD$ por 8 años hasta su deceso, solo respaldado por la liquidez que arrojó la factura OPEP petrolera de entonces, desfalcando las reservas liquidas por distintas fugas y los mecanismos de bonos de deuda.. ya desde el 2013

Pero N. Maduro, el llamado primer presidente sindicalista-obrero, ha bonificado los salarios y pensiones, violando la propia LOTT, acelerando la pérdida del valor real del trabajo, depreciando la condición productiva, disparando los índices inflacionarios, ampliando la brecha entre ricos, pobres y pobreza extrema, manteniendo la politica de dolar protegido, subsidios directos generalizados a mercancias, gestion militar de las empresas básicas e improvisando la política macro económica frente a la escasez y acaparamiento de alimentos y medicinas.... estas son algunas de las versiones más contemporáneas del populismo-petrolero-rentista y hoy militarista en #Venezuela

