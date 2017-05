Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Cancel·lada-aplaçada la xerrada de la FAGC i la PAHC Bages a la Ruda Lamentem comunicar que la xerrada sobre lluites per l’habitatge prevista pel proper 20 de maig a la Ruda, que havien de dur a terme les companyes de la Federació d’Anarquistas de Gran Canaria (FAGC) i de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme Bages s’ha hagut de cancel·lar. L’intent de desallotjament de 19 famílies (70 persones) a Juan Grande (https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/05/05/hay-otros-mundo/), ha fet que finalment les companyes de la FAGC no puguin venir. Malgrat tot, han manifestat la voluntat de venir fins a Manresa més endavant.



Aprofitem l'ocasió per solidaritzar-nos amb la seva lluita i agraïr a la PAHC l'esforç realitzat i la comprensió per l'aplaçament de l'acte. Estigueu atentes a noves possibles dates i us agrairem si ens ajudeu a difondre la notícia.

