Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : criminalització i repressió : laboral : dones Crónica del primer de Maig llibertari Amb aquestes línies volem reivindicar la nostra presència als carrers de Barcelona el passat 1 de Maig. Des dels mitjans de comunicació de masses, responent a les ordres del Poder, s'ha silenciat completament aquesta jornada de lluita, de la mateixa manera que, com va passar en múltiples ocasions en el passat, van crear alarma social amb altres fets. La manifestació per un primer de Maig llibertari, va començar amb uns centenars de persones, encara que poc més de la meitat, van concloure la totalitat del recorregut. La convocatòria va tenir el seu punt de partida a la Rambla del Raval i es va dirigir cap a la Ronda de Sant Antoni i el carrer Sepúlveda. Arribant al Departament de Treball i Indústria, un gran dispositiu de Mossos d'Esquadra es trobava desplegat, custodiant l'edifici i els seus voltants. La manifestació es va aturar davant de l'edifici, i en un context de nerviosisme i tensió, es va donar lectura a un manifest amb el qual es denunciaven les polítiques que quotidianament ens condemnen a aquesta vida de precarietat i misèria, convocant a la resposta col·lectiva contra aquest criminal sistema.



Després d'aquesta primera parada al Departament de Treball, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra va seguir de prop tota la resta del recorregut.



La manifestació va estar en tot moment molt animada amb constants crits de consignes anarquistes i anticapitalistes, en contra de les presons, els CIE's i les fronteres, en contra de l'església i fent una crida a la solidaritat amb les companyes anarquistes que estan sent jutjades a Alemanya, sota l'acusació d'atracar el Pax Bank. Es van fer nombroses pintades i es van assenyalar bancs, immobiliàries i una agència de viatges del Corte Inglés.



Ha estat una jornada de record i de lluita que, independentment de l'aspecte quantitatiu, ha mostrat en tot moment el digne esperit combatiu que ha de prendre els carrers un Primer de Maig.



Des d'aquestes línies volem enviar una salutació a totes les participants, especialment a les companyes que, tot i la intimidant pressió policial que especialment es va mantenir en el tram final del recorregut, va resistir fins al final des de la pancarta del darrere.



No obstant això, volem fer una crida a la necessària reflexió amb tots els companys i companyes anarquistes i llibertaris, i fer una autocrítica col·lectiva sobre la creixent fragmentació del moviment llibertari de Barcelona, ​​efectes que s'han evidenciat també aquest mateix dia.



Assemblea per un Primer de Maig Llibertari



(cast)

Con estas líneas queremos reivindicar nuestra presencia en las calles de Barcelona el pasado 1 de Mayo. Desde los medios de comunicación de masas, respondiendo a las órdenes del Poder. se ha silenciado completamente esta jornada de lucha, de la misma manera que, como ocurriera en múltiples ocasiones en el pasado, crearon alarma social con otros hechos.



La manifestación por un primero de Mayo libertario, empezó con unos centenares de personas, aunque poco más de la mitad, concluyeron la totalidad del recorrido. La convocatoria tuvo su punto de partida en la Rambla del Raval y se dirigió hacia la Ronda de Sant Antoni y el carrer Sepúlveda. Llegando al Departament de Treball i Indùstria, un gran dispositivo de mossos d’esquadra se encontraba desplegado, custodiando el edificio y sus alrededores. La manifestación se detuvo frente al edificio, y en un contexto de nerviosismo y tensión, se dio lectura a un manifiesto con el que se denunciaban las políticas que cotidianamente nos condenan a esta vida de precariedad y miseria, convocando a la respuesta colectiva contra ese criminal sistema.



Tras esta primera parada en el Departament de Treball, el dispositivo de los mossos d’esquadra siguió de cerca todo el resto del recorrido.



La manifestación estuvo todo el tiempo muy animada con constantes gritos de consignas anarquistas y anticapitalistas, en contra de las cárceles, los CIE’s y las fronteras, en contra de la iglesia y llamando a la solidaridad con las compañeras anarquistas que están siendo juzgadas en Alemania, bajo la acusación de atracar el Pax Bank. Se hicieron numerosas pintadas y se señalaron bancos, inmobiliarias y una agencia de viajes del Corte Inglés.



Ha sido una jornada de recuerdo y de lucha que, independientemente del aspecto cuantitativo, ha mostrado en todo momento el digno espíritu combativo que deben tomar las calles un Primero de Mayo.



Desde estas líneas queremos enviar un saludo a todas las participantes, especialmente a las compañeras que, pese a la intimidante presión policial que especialmente se mantuvo en el tramo final del recorrido, resistió hasta el final desde la pancarta trasera.



No obstante, queremos hacer un llamamiento a la necesaria reflexión con todos los compañeros y compañeras anarquistas y libertarixs, y hacer una autocrítica colectiva sobre la creciente fragmentación del movimiento libertario de Barcelona, cuyos efectos se han evidenciado también ese mismo día.



Asamblea para un Primero de Mayo Libertario

